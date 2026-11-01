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Ο δράστης μετέφερε τη σορό της γυναίκας σε πηγάδι εντός ιδιόκτητου χωραφιού της, αφού την κράτησε αρχικά στην οικία του.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον ύποπτο στο αεροδρόμιο Λάρνακας τη στιγμή που επιχειρούσε να διαφύγει στο εξωτερικό με αεροπλάνο.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εξέδωσε νέο διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης για τον ύποπτο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα στη Λεμεσό αποκαλύφθηκαν σήμερα, Κυριακή (01/11), ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου οδηγήθηκε εκ νέου ο 43χρονος ύποπτος, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.

Η ομολογία

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο, ο 43χρονος παραδέχθηκε σε θεληματική κατάθεσή του ότι σκότωσε την 61χρονη με σφυρί, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ τους. Όπως ισχυρίστηκε, η γυναίκα τον είχε προσβάλει, γεγονός που του προκάλεσε έντονο θυμό.

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Μετά το έγκλημα, φέρεται να κράτησε τη σορό στην κατοικία του κατά τη διάρκεια της νύχτας, προτού τη μεταφέρει την επόμενη ημέρα σε χωράφι ιδιοκτησίας της 61χρονης και την τοποθετήσει σε πηγάδι. Ο ύποπτος υπέδειξε στους ανακριτές τόσο το σημείο όπου εγκατέλειψε τη σορό όσο και το σημείο όπου φέρεται να πέταξε το σφυρί.

Η σορός της 61χρονης εντοπίστηκε χθες, σε αρχικό στάδιο σήψης, ενώ οι αστυνομικές εξετάσεις συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε νέο διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης του 43χρονου, στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης φόνου εκ προμελέτης.

Το χρονικό

Ο 43χρονος Σύρος διατηρούσε, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο, σχέση με την 61χρονη Όλγα Βασιλίεβα για περίπου πέντε μήνες. Οι ανακριτές εξέταζαν και οικονομικές προστριβές μεταξύ τους, καθώς ο ίδιος φέρεται να της ζητούσε επίμονα χρήματα.

Στη δικαστική διαδικασία παρουσιάστηκε μαρτυρία περίοικου για γυναικεία κραυγή από την κατοικία του 43χρονου. Άλλη μαρτυρία περιέγραφε δύο πρόσωπα να εισέρχονται στο σπίτι και, περίπου μία ώρα και 15 λεπτά αργότερα, το ένα να εξέρχεται, να μετακινεί το αυτοκίνητο με την όπισθεν κοντά στην είσοδο και να φαίνεται ότι τοποθετεί κάτι στον χώρο αποσκευών, προτού αποχωρήσει μόνο του.

Η εξαφάνιση της Όλγας καταγγέλθηκε στην Αστυνομία στις 28 Οκτωβρίου, ενώ η φωτογραφία της δημοσιοποιήθηκε το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με τον ανακριτή, στις 05:00 το επόμενο πρωί, ο 43χρονος αγόρασε αεροπορικά εισιτήρια για τη Βηρυτό, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της εξαφάνισης.

Την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, αστυνομικοί τον εντόπισαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας, πριν αναχωρήσει από την Κύπρο, και τον συνέλαβαν βάσει δικαστικού εντάλματος. Για το αιφνίδιο ταξίδι του επικαλέστηκε σοβαρή ασθένεια προσώπου του περιβάλλοντός του.

Το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού διέταξε την εξαήμερη προσωποκράτησή του. Το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος ομολόγησε τη δολοφονία, οδηγώντας τους ανακριτές στο σημείο όπου είχε εγκαταλείψει τη σορό της 61χρονης.

Πηγή: ink.com