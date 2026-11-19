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Η γυναίκα είχε αρχικά ισχυριστεί ψευδώς ότι τα παιδιά της είχαν απαχθεί από έναν ένοπλο άνδρα, παραπλανώντας τις αρχές και τον τότε σύζυγό της.

Οι έρευνες αποκάλυψαν αντιφάσεις στην κατάθεσή της, οδηγώντας στην ομολογία της ότι άφησε το αυτοκίνητο να κυλήσει σε λίμνη με τα παιδιά στο εσωτερικό.

Ο πρώην σύζυγός της, Ντέιβιντ Σμιθ, αντιτίθεται στο αίτημα αποφυλάκισης και σκοπεύει να παραστεί στη διαδικασία για να ζητήσει την παραμονή της στη φυλακή.

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Μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ πριν από 32 χρόνια επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς η γυναίκα που δολοφόνησε τους δύο γιους της στη Νότια Καρολίνα διεκδικεί την αποφυλάκισή της. Πρόκειται για τη Σούζαν Σμιθ, η οποία το 1994 σκότωσε τα δύο παιδιά της, υποστήριξε επί εννέα ημέρες ότι είχαν πέσει θύματα απαγωγής και τελικά ομολόγησε το έγκλημά της. Ο τότε σύζυγός της, μάλιστα, έμαθε την ομολογία της παρακολουθώντας τηλεόραση.

Τον Οκτώβριο του 1994, η Σμιθ τοποθέτησε τον 3χρονο Μάικλ και τον 14 μηνών Άλεξ στα παιδικά καθίσματα του αυτοκινήτου της. Στη συνέχεια, άφησε το όχημα να κυλήσει προς τη λίμνη Τζον Ντ. Λονγκ, στην κομητεία Γιούνιον, με αποτέλεσμα τα δύο αγόρια να χάσουν τη ζωή τους.

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Αμέσως μετά, παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων στις αρχές. Ισχυρίστηκε ότι ένας ένοπλος μαύρος άνδρας την είχε απειλήσει και είχε κλέψει το αυτοκίνητό της, ενώ εκείνη βρισκόταν σταματημένη σε φανάρι, έχοντας τα παιδιά στο πίσω κάθισμα.

Για εννέα ημέρες, ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Σμιθ, πίστευε την ιστορία της. Καθόταν δίπλα της και άκουγε τις περιγραφές της για την υποτιθέμενη απαγωγή, ενώ και οι δύο απηύθυναν εκκλήσεις για την επιστροφή των παιδιών τους.

Susan Smith’s ex-husband is fighting to keep her behind bars as a South Carolina parole board considers her release Thursday.



More than three decades after she drowned their two young sons, David Smith has a pointed message for those weighing her freedom.



See what he wants the… pic.twitter.com/E8yBgO35en — Fox News US (@FoxUSNews) November 18, 2026

Η λεπτομέρεια με το φανάρι που αποκάλυψε την αλήθεια

Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον υποτιθέμενο απαγωγέα, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να δημιουργήσουν σκίτσο του άνδρα, βασισμένο στις περιγραφές της Σμιθ. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν υπήρξε ποτέ.

Καθώς η έρευνα προχωρούσε, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στην αφήγησή της. Οι υποψίες τους ενισχύθηκαν όταν η Σμιθ υποβλήθηκε σε εξέταση με ανιχνευτή ψεύδους, στην οποία απέτυχε.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε τελικά μια λεπτομέρεια σχετικά με το φανάρι στο οποίο υποστήριζε ότι είχε σταματήσει πριν από την απαγωγή. Σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει, βρισκόταν μόνη της στον δρόμο και περίμενε στο κόκκινο φως. Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο φανάρι ήταν προγραμματισμένο να παραμένει πράσινο για την κατεύθυνση στην οποία κινούνταν, εκτός εάν υπήρχε όχημα στον κάθετο δρόμο.

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Ο σύζυγός της έμαθε την ομολογία από την τηλεόραση

Ο Ντέιβιντ Σμιθ περιέγραψε στο CNN τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι η γυναίκα του είχε ομολογήσει τη δολοφονία των παιδιών τους.

Βρισκόταν στο σπίτι των γονιών της Σούζαν, όταν μια έκτακτη είδηση στην τηλεόραση ανακοίνωσε την ομολογία της. Όπως θυμάται, αντέδρασε φεύγοντας από την πίσω πόρτα και τρέχοντας μέσα στο δάσος. Λίγο αργότερα, ένα ελικόπτερο του σερίφη προσγειώθηκε σε ένα κοντινό χωράφι για να τον ενημερώσει σχετικά με όσα είχαν συμβεί.

«Δεν ήξερα τι συνέβαινε. Την είχα πιστέψει. Έμαθα από την τηλεόραση, σε ζωντανή μετάδοση, ότι είχε σκοτώσει τα παιδιά μας» λέει σήμερα ο Σμιθ.

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Η δίκη και οι τελευταίες στιγμές των δύο παιδιών

Κατά τη διάρκεια της δίκης της το 1995, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Σούζαν Σμιθ προχώρησε στη δολοφονία των παιδιών της αφού ένας άνδρας με τον οποίο διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση τής ανακοίνωσε ότι δεν ήθελε να συνεχίσουν μαζί, καθώς δεν επιθυμούσε να αποκτήσει παιδιά.

Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει η αποκάλυψη ότι, όταν το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στον πυθμένα της λίμνης, το χέρι του μικρού Μάικλ βρισκόταν ακουμπισμένο στο παράθυρο. Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν επίσης το νυφικό της Σμιθ και το άλμπουμ με τις φωτογραφίες της.

Εκείνη την περίοδο το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση. Παρότι η Σμιθ παραδέχθηκε ότι έριξε το αυτοκίνητο στη λίμνη, η υπεράσπισή της παρουσίασε την πράξη ως μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας των παιδιών και αυτοκτονίας. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, αρχικός της σκοπός ήταν να παραμείνει και η ίδια μέσα στο όχημα μαζί τους.

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Οι ερευνητές πραγματοποίησαν σχετικά πειράματα, από τα οποία προέκυψε ότι το αυτοκίνητο παρέμεινε στην επιφάνεια του νερού για περίπου έξι λεπτά.

Ο Ντέιβιντ Σμιθ εξακολουθεί να αμφισβητεί ότι η πρώην σύζυγός του έχει μετανιώσει πραγματικά για την πράξη της.

«Δεν ένιωσα ποτέ ότι μετάνιωσε πραγματικά. Δεν έχει πει ούτε μία φορά “λυπάμαι”», λέει ο Ντέιβιντ Σμιθ.

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Τα δύο αγόρια ενταφιάστηκαν μαζί σε ένα λευκό φέρετρο με χρυσές λεπτομέρειες, σε νεκροταφείο δίπλα στην εκκλησία όπου είχαν παντρευτεί οι γονείς τους. Στην ταφόπλακά τους χαράχτηκε η φράση «Είναι ο αδερφούλης μου και τον αγαπώ».

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Ο Ντέιβιντ Σμιθ δεν έχει επικοινωνήσει ξανά με την πρώην σύζυγό του από την καταδίκη της. Η τελευταία τους συνομιλία πραγματοποιήθηκε περίπου έναν μήνα μετά τη σύλληψή της, όταν εκείνος τη ρώτησε για ποιον λόγο σκότωσε τα παιδιά τους. «Δεν ξέρω», λέει ότι ήταν η απάντησή της.

Η νέα προσπάθεια για αποφυλάκιση

Η Σούζαν Σμιθ καταδικάστηκε για δύο ανθρωποκτονίες και εκτίει ποινή κάθειρξης από 30 χρόνια έως ισόβια σε φυλακή της Νότιας Καρολίνας, όπου βρίσκεται εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες.

Παρά το πέρασμα των χρόνων, ο πρώην σύζυγός της δηλώνει ότι δεν έχει καταφέρει να κατανοήσει τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη αυτή.

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«Δεν είχαν κάνει τίποτα κακό. Δεν ήταν καν αρκετά μεγάλα ώστε, στα μάτια του Θεού, να θεωρηθούν υπεύθυνα για τα λάθη τους».

Η Σμιθ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Συμβουλίου Αναστολών και Χαρίτων της Νότιας Καρολίνας, στην Κολούμπια, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά της για αποφυλάκιση. Ο Ντέιβιντ Σμιθ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα παραστεί στη διαδικασία ως αντίδικος, όπως είχε κάνει και στην προηγούμενη ακρόαση για την αναστολή της ποινής της, πριν από δύο χρόνια.

«Είναι σημαντικό για μένα να υπενθυμίσω στο συμβούλιο ότι μπορεί να έχουν περάσει 32 χρόνια, αλλά για μένα είναι σαν να συνέβη χθες. Τα 32 χρόνια δεν έχουν αλλάξει τον πόνο» λέει στο CNN και προσθέτει: «Αν μπορούσα να επιλέξω, θα ήθελα να μείνει στη φυλακή μέχρι να πεθάνει».