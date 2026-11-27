«Τον σκότωσα και μετά τον έθαψα στο χωράφι»: Η ομολογία του 50χρονου κτηνοτρόφου στη Δράμα (βίντεο)

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 50χρονος κτηνοτρόφος ομολόγησε τη δολοφονία ενός 24χρονου άνδρα μέσα σε μαντρί στην περιοχή της Δράμας.

Ο δράστης υποστήριξε ότι το θύμα τον πίεζε επανειλημμένα για χρήματα, οδηγώντας τον σε πράξεις αυτοπροστασίας.

Μετά την πράξη του, ο κτηνοτρόφος μετέφερε και έθαψε τη σορό του νεαρού σε κοντινό χωράφι.

Ο ίδιος ανέφερε στις Αρχές πως φοβόταν να παραδοθεί λόγω απειλών από το περιβάλλον του θύματος.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 50χρονου, ενώ ο ανιψιός του κατηγορήθηκε για υπόθαλψη εγκληματία και αφέθηκε ελεύθερος.

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Ο 50χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 24χρονο Βούλγαρο μέσα σε μαντρί στην περιοχή της Δράμας, περιέγραψε στις Αρχές όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, προηγήθηκαν του εγκλήματος, δίνοντας ως αιτία τις οικονομικές απαιτήσεις του νεαρού.

«Αυτό το παιδί μου ζητούσε διαρκώς χρήματα. Κάποια στιγμή του είπα πως δεν μπορούσα να του δίνω άλλα χρήματα», φέρεται να υποστήριξε ο 50χρονος, ενώ αναφέρθηκε και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες προχώρησε στη δολοφονία.

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«Τον σκότωσα προκειμένου να προστατευτώ. Μετά τον πήρα και τον μετέφερα στο χωράφι, όπου και τον έθαψα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, ο κτηνοτρόφος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν επανειλημμένες πιέσεις από τον 24χρονο. Όπως είπε, την ημέρα της δολοφονίας ο νεαρός επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά και τον ενημέρωσε ότι θα πήγαινε στο σημείο.

Παράλληλα, ο 50χρονος αρνήθηκε ότι διατηρούσε με το θύμα σχέση διαφορετικής φύσης, παρά το γεγονός ότι στην αρχική του κατάθεση είχε αναφέρει κάτι αντίθετο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο 50χρονος κτηνοτρόφος

«Ήμουν μόνος κι απροστάτευτος κι έκανα αυτή την ανοησία από τον φόβο μου. Τον σκότωσα προκειμένου να προστατευτώ. Μετά τον πήρα και τον μετέφερα στο χωράφι, όπου και τον έθαψα. Φοβόμουν να πάω στην αστυνομία, γιατί φοβόμουν ότι θα με σκοτώσουν οι άνθρωποι από το περιβάλλον του 24χρονου», είπε χαρακτηριστικά.

«Δέχτηκα πολλές απειλές από τον 24χρονο. Αυτό το παιδί μου ζητούσε διαρκώς χρήματα. Κάποια στιγμή του είπα πως δεν μπορούσα να του δίνω άλλα χρήματα. Δεν κρύβεται πίσω από όσα έγιναν κάτι πονηρό. Ο 24χρονος μου είπε τηλεφωνικά ότι θα ερχόταν στο χωριό να με συναντήσει γιατί ήθελε να του δώσω χρήματα. Εγώ του είπα, αν θέλει να έρθει, να έρθει μέρα. Δεν υπήρξε επαγγελματική οφειλή. Το Σάββατο γύρω στις 21:00 ο 24χρονος εμφανίστηκε στο μαντρί μου. Μου ζητούσε χρήματα. Ήμουν μόνος κι απροστάτευτος κι έκανα αυτή την ανοησία από τον φόβο μου. Τον σκότωσα προκειμένου να προστατευτώ. Μετά τον πήρα και τον μετέφερα στο χωράφι, όπου και τον έθαψα. Φοβόμουν να πάω στην αστυνομία, γιατί φοβόμουν ότι θα με σκοτώσουν οι άνθρωποι από το περιβάλλον του 24χρονου».

Οι αντιφάσεις στην κατάθεση και η ομολογία

Αντιφάσεις φέρεται να παρουσίαζε ο 50χρονος κτηνοτρόφος κάθε φορά που καλούνταν να καταθέσει στους αστυνομικούς, μέχρι που τελικά παραδέχθηκε ότι δολοφόνησε τον 24χρονο και αποκάλυψε το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό του.

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Ως αιτία του εγκλήματος επικαλέστηκε προσωπικές διαφορές με το θύμα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο νεαρός ζητούσε συνεχώς χρήματα, του αποσπούσε χρηματικά ποσά και τον έκλεβε.

Ο 50χρονος υποστήριξε ακόμη ότι διατηρούσε σεξουαλική σχέση με τον 24χρονο. Στο μεταξύ, κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν κυνηγετικά όπλα, χωρίς όμως να βρουν εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος φέρεται να είχε πετάξει το όπλο του εγκλήματος σε χωράφι, γι’ αυτό και δεν εντοπίστηκε κατά την αρχική έρευνα στην κατοικία του.

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Πέντε ημέρες αναζητούσαν τον 24χρονο

Η δολοφονία σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, μέσα στο μαντρί του 50χρονου, στο Περιθώρι Δράμας. Το κινητό τηλέφωνο του 24χρονου έκλεισε το ίδιο βράδυ και από εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί του.

Για πέντε ημέρες οι αστυνομικές Αρχές προσπαθούσαν να εντοπίσουν τον νεαρό, μέχρι να αποκαλυφθεί η τύχη του μετά την ομολογία του κτηνοτρόφου.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης είχε συλληφθεί και ο 23χρονος ανιψιός του 50χρονου. Ωστόσο, αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απλή υπόθαλψη εγκληματία.

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