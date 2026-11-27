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Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. εντόπισαν και ταυτοποίησαν έναν 53χρονο, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα social media να κάθεται στη θέση του συνοδηγού σε φορτηγό και να βιντεοσκοπεί ένα 7χρονο παιδί την ώρα που οδηγούσε.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το βίντεο στο πλαίσιο ελέγχων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές που καταγράφονται και δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

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Στο βίντεο φαίνεται το 7χρονο παιδί να οδηγεί φορτηγό σε ανοιχτό χώρο εταιρείας, όπου υπάρχουν στοιβαγμένα εμπορευματοκιβώτια. Το παιδί κάνει στροφές και ελιγμούς, φρενάρει και σταματά απότομα, ενώ σε κοντινή απόσταση κινούνται και άλλα φορτηγά. Στον χώρο πραγματοποιούνταν εργασίες μεταφοράς και στοίβαξης εμπορευματοκιβωτίων με γερανούς και ανυψωτικά μηχανήματα, γεγονός που έκανε την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη για όλους όσοι βρίσκονταν εκεί.

Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκε ο 53χρονος που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και τραβούσε το βίντεο με το παιδί να οδηγεί.

Σε βάρος του ίδιου και της μητέρας του 7χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, η οποία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.