Συλλήψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης»: Μεταξύ των συλληφθέντων δημοσιογράφος και εκδότης - EUROKINISSI

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Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις προσώπων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται γνωστός δημοσιογράφος και εκδότης, στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανή ζημία ευρωπαϊκών και δημόσιων πόρων.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε δέκα συμβάσεις ύψους 66 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω των οποίων οκτώ δήμοι προμηθεύτηκαν συστήματα ανακύκλωσης με τιμές πολλαπλάσιες του πραγματικού κόστους.

Οι επίμαχες συμβάσεις χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ για την εγκατάσταση των μηχανημάτων είχε θεσπιστεί ειδική νομοθετική ρύθμιση που παρέκαμπτε τους πολεοδομικούς περιορισμούς.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα για την υπόθεση των υπερτιμολογήσεων που αφορούν τα λεγόμενα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 3 συλλήψεις, δύο προσώπων που συνδέονται με συγκεκριμένη εταιρεία και ενός γνωστού δημοσιογράφου και εκδότη.

Η έρευνα που συνεχίζεται αφορά την κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση των συγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, με βασικό πρόσωπο στην υπόθεση την εταιρεία ΤΕΧΑΝ.

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Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν βρεθεί και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες και παράγοντες που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση, έπειτα από σχετικές καταγγελίες.

Η εμπλοκή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας έγκειται στο γεγονός πως το έργο χρηματοδοτήθηκε με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Στο επίκεντρο της έρευνας οι συμβάσεις

Η υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» βρίσκεται εδώ και αρκετούς μήνες υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τις πρώτες έρευνες να ξεκινούν ήδη από το 2025, στο πλαίσιο καταγγελιών για πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Τον Ιούλιο του 2026 η έρευνα πήρε νέα διάσταση, όταν η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου, πραγματοποίησε εφόδους σε χώρους στη Δάφνη, την Κηφισιά και τον Ασπρόπυργο.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στη συλλογή ψηφιακών αρχείων, στις συμβάσεις προμήθειας των πολυκέντρων ανακύκλωσης, αλλά και στις συμφωνίες της εταιρείας με εταιρείες επικοινωνίας. Στην ερευνητική διαδικασία συμμετείχαν, επίσης, πέντε Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζουν οι εισαγγελικές αρχές είναι και το ενδεχόμενο άσκησης αθέμιτης επιρροής στις διαδικασίες ανάθεσης, προκειμένου το έργο να καταλήξει στη συγκεκριμένη εταιρεία.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πόρισμα, για κάθε «Σπιτάκι Ανακύκλωσης» καταβλήθηκε ποσό ύψους 300.000 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη τιμή στην ελεύθερη αγορά εκτιμάται σε περίπου 66.000 ευρώ.

Από την πλευρά της, η εταιρεία αμφισβητεί τη συγκεκριμένη σύγκριση, υποστηρίζοντας ότι κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες είχαν κατατεθεί ανταγωνιστικές προσφορές με σημαντικά υψηλότερα ποσά. Παράλληλα, επικαλείται απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς υποστήριξη των θέσεών της.

Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και οι 10 συμβάσεις των 66 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το 2022, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ) του υπουργείου Εσωτερικών προκήρυξε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο πλαίσιο του «Αντώνης Τρίτσης», εντάσσοντάς το στον άξονα «Περιβάλλον». Η χρηματοδότηση έγινε μέσω επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την αποπληρωμή του να καλύπτεται από πόρους του υπουργείου Εσωτερικών.

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Για την υλοποίηση του προγράμματος, το υπουργείο εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συνολική χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. ευρώ. Το ποσό διατέθηκε σε δύο δόσεις: 500 εκατ. ευρώ το 2021 και άλλα 500 εκατ. ευρώ το 2025.

Η ΕΤΕπ διατηρεί, παράλληλα, ενεργό μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο πλαίσιο του οποίου παρέχει στοιχεία και υποστήριξη για τη διερεύνηση υποθέσεων που ενδέχεται να σχετίζονται με απάτη στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Στο επίκεντρο της έρευνας τα πολυκέντρα ανακύκλωσης

Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά 10 συμβάσεις που υπέγραψαν οκτώ δήμοι με γνωστή εταιρεία για την προμήθεια πολυκέντρων ανακύκλωσης, συνολικού προϋπολογισμού 66 εκατ. ευρώ.

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Οι δήμοι που εμπλέκονται στις συγκεκριμένες συμβάσεις είναι οι Δήμοι Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Αχαρνών, Χαλκίδας, Παλαιού Φαλήρου, Αιγάλεω και Χολαργού.

Συνολικά, οι οκτώ δήμοι προμηθεύτηκαν 181 μηχανήματα. Ειδικότερα, ο Δήμος Αθηναίων απέκτησε 50 πολυκέντρα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης 48, ο Δήμος Πειραιά 32, ο Δήμος Αχαρνών 16, ο Δήμος Χαλκίδας 13, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου 10, ενώ οι Δήμοι Αιγάλεω και Χολαργού από έξι ο καθένας.

Το κόστος κάθε μηχανήματος στις συγκεκριμένες συμβάσεις ανερχόταν περίπου σε 300.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ με την προσθήκη του φόρου η τιμή έφτανε περίπου τις 365.000 ευρώ.

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Μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», οι δήμοι προμηθεύτηκαν τα πολυκέντρα γνωστής εταιρείας με σκοπό τη δημιουργία ειδικών σημείων ανακύκλωσης, γνωστών ως «γωνιών ανακύκλωσης».

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Ειδική νομοθετική ρύθμιση για την εγκατάσταση των μηχανημάτων

Για την εγκατάσταση των πολυκέντρων σε δημόσιους χώρους, το υπουργείο Περιβάλλοντος προώθησε ειδική νομοθετική ρύθμιση, η οποία ενσωματώθηκε στον νόμο 4964/2022 για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη δόθηκε η δυνατότητα τοποθέτησης των μηχανημάτων χωρίς να εφαρμόζονται οι συνήθεις πολεοδομικοί περιορισμοί και χωρίς να απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας.

Τα πολυκέντρα έχουν διαστάσεις που παραπέμπουν σε μεγάλα εμπορευματοκιβώτια (κοντέινερ), ενώ συνοδεύονται από φυλάκιο και χημική τουαλέτα.

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Το ζήτημα της εγκατάστασής τους σε δημόσιους χώρους είχε ήδη αναδειχθεί το 2024 από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Αττικής (ΣΑΔΑΣ Αττικής).