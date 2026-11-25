Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών εξιχνίασε τη διαδρομή των δραστών της δολοφονίας του 52χρονου στη Γλυφάδα μέσω βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Μετά την επίθεση, οι δύο εκτελεστές κατέφυγαν στην Κερατέα όπου εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα τους.

Ένας 48χρονος συνεργός συνελήφθη, καθώς φέρεται να μετέφερε τους δράστες στον Καρέα και να ξεκίνησε τη διάλυση της μοτοσικλέτας τους.

Ο συλληφθείς ισχυρίστηκε πως αγνοούσε τη δολοφονία και πίστευε ότι το όχημα ήταν κλεμμένο.

Οι αρχές αναζητούν ακόμα τους δύο φυσικούς αυτουργούς, εκ των οποίων ο οδηγός της μοτοσικλέτας αντιμετωπίζει κατηγορίες για προηγούμενες ληστείες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Καθοριστικό αποδεικτικό υλικό για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 52χρονου στη Γλυφάδα αποτέλεσαν τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία αξιοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δύο εκτελεστές αμέσως μετά την αιματηρή επίθεση, με κατεύθυνση προς την Κερατέα.

Το θύμα, γνωστό με το προσωνύμιο «Παπαγάλος», δολοφονήθηκε στις 11 Οκτωβρίου, ενώ κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του προς το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας. Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ένας 48χρονος, ενώ οι δύο άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν άμεσα στην εκτέλεση εξακολουθούν να αναζητούνται.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και προσέγγισαν τον 52χρονο. Αρχικά τον πυροβόλησαν, επιχειρώντας να τον αναγκάσουν να χάσει τον έλεγχο της πορείας του. Όταν εκείνος έπεσε στο οδόστρωμα, ακολούθησε η θανατηφόρα επίθεση.

Από τη Γλυφάδα στην Κερατέα και στη συνέχεια στον Καρέα

Η ανάλυση των βιντεοληπτικών δεδομένων επέτρεψε στους αστυνομικούς να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των εμπλεκομένων μετά τη δολοφονία. Οι δύο άνδρες κατευθύνθηκαν προς την Κερατέα, όπου εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα σε απομονωμένη κατοικία.

Εκεί φέρεται να τους περίμενε ένας 48χρονος συνεργός, ο οποίος είχε αναλάβει να τους βοηθήσει να συνεχίσουν τη διαφυγή τους. Με τη χρήση ασημί αυτοκινήτου, τους μετέφερε στις εργατικές κατοικίες του Καρέα, προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή χωρίς να χρησιμοποιήσουν ξανά το δίκυκλο που είχε χρησιμοποιηθεί στην επίθεση.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν ως οδηγό της μοτοσικλέτας έναν ακόμη 48χρονο, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

Τι υποστήριξε ο συλληφθείς

Κατά την εξέτασή του από τις Αρχές, ο 48χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο φέρεται να παραδέχθηκε ότι βοήθησε τους δύο άνδρες στη μετακίνησή τους από την κατοικία του προς τον Καρέα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δεν γνώριζε ότι οι συγκεκριμένοι άνδρες είχαν εμπλοκή σε ανθρωποκτονία. Υποστήριξε ότι πίστευε πως η μοτοσικλέτα που του παρέδωσαν ήταν κλεμμένη και πως του ζήτησαν να προχωρήσει στην αποσυναρμολόγησή της.

Advertisement

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, είχε ήδη ξεκινήσει τη διάλυση του δικύκλου, αφαιρώντας διάφορα εξαρτήματα, μεταξύ των οποίων και τον κινητήρα. Παράλληλα, φέρεται να παρέλαβε και τα δύο κράνη των δραστών, με το ένα από αυτά να έχει, σύμφωνα με όσα δήλωσε, δοθεί σε τρίτο πρόσωπο.

Το ποινικό παρελθόν του καταζητούμενου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον 48χρονο που φέρεται να οδηγούσε τη μοτοσικλέτα της επίθεσης.

Σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Καλαμάτας, το οποίο σχετίζεται με υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείας και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων.

Advertisement

Συγκεκριμένα, κατηγορείται για συμμετοχή στην ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2023 στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ Μεσσήνης, από όπου αφαιρέθηκαν περίπου 130.000 ευρώ.

Επιπλέον, το 2025 του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης εννέα ετών και τριών μηνών για τρεις ληστείες και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ στο ποινικό του ιστορικό περιλαμβάνονται και άλλες υποθέσεις.

Η προηγούμενη εμπλοκή του συλληφθέντος με τις Αρχές

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και το παρελθόν του 48χρονου που συνελήφθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών από την Αλβανία και την Τουρκία προς την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Advertisement

Στην ίδια υπόθεση φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση χώρων στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων που χρησιμοποιούνταν από μέλη της οργάνωσης.

Μάλιστα, σε αποθηκευτικό χώρο στην Αυλίζα Κερατέας, ο οποίος φέρεται να συνδεόταν με τον ίδιο και την αδελφή του, είχαν εντοπιστεί στρατιωτικού τύπου υλικά και πυρομαχικά, μεταξύ των οποίων εξαρτήματα χειροβομβίδων, πυροδοτικοί μηχανισμοί και φυσίγγια.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναζητούν τους δύο άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν στην εκτέλεση του 52χρονου και να εξετάζουν κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό τους.

Advertisement

Advertisement