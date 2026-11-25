Απάτη άνω των 12 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου με εικονικά παραστατικά διαμονής – Στην υπόθεση εμπλέκονται 1.291 ένστολοι

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Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 22 άτομα, ανάμεσα στα οποία ένστολοι που παραλάμβαναν παράνομα αποζημιώσεις για ανύπαρκτες υπηρεσιακές μετακινήσεις.

Οι αρχές κατάσχεσαν 400.000 ευρώ σε μετρητά και συνεχίζουν την έρευνα για τη συμμετοχή περίπου 1.291 δημοσίων υπαλλήλων στην υπόθεση.

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Η Ελληνική Αστυνομία αποκάλυψε μια μεγάλη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται περίπου 1.291 ένστολοι και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι.

Σύμφωνα με την έρευνα, δύο εγκληματικές οργανώσεις φέρονται να χρησιμοποιούσαν πλαστά ή εικονικά παραστατικά ξενοδοχείων, ώστε ένστολοι να λαμβάνουν χρήματα ως αποζημίωση για υπηρεσιακές μετακινήσεις, παρόλο που στην πραγματικότητα δεν είχαν διαμείνει σε ξενοδοχεία ή άλλα καταλύματα.

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Η συνολική οικονομική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ.

Δηλαδή, φέρονται να εισέπρατταν παράνομα χρήματα από το κράτος, δηλώνοντας ψευδώς έξοδα διαμονής που δεν είχαν πραγματοποιήσει.

Δεκάδες συλλήψεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης χθες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, με τις αρχές να προχωρούν σε 22 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται οκτώ ένστολοι, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού φέρονται να εντοπίστηκαν και να συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, μεταξύ των προσώπων που φέρονται να διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των δύο οργανώσεων περιλαμβάνονται ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός.

Μεγάλη απάτη με εικονικές αποδείξεις: Ζημία 12,65 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο – 1.291 ένστολοι στη δικογραφία, 22 συλλήψεις

Παράλληλα, οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε μεγάλο αριθμό ακόμη προσώπων, καθώς στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται τουλάχιστον 60 λιμενικοί, 23 αστυνομικοί, μία πολιτική υπάλληλος και 17 ακόμη δημόσιοι λειτουργοί. Μεταξύ των τελευταίων συγκαταλέγονται στρατιωτικοί, διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά και μία δικαστική υπάλληλος.

Όσον αφορά την ιεραρχία των δύο κυκλωμάτων, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, επικεφαλής της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να ήταν μία γυναίκα, ενώ τη δεύτερη φέρεται να διηύθυνε ένας άνδρας.

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Κατασχέθηκαν 400.000 ευρώ – Συνεχίζεται η έρευνα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και σημαντικά στοιχεία που αναμένεται να βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν το σύνολο της φερόμενης δράσης των δύο εγκληματικών οργανώσεων. Παράλληλα, διερευνάται η πιθανή εμπλοκή και άλλων δημόσιων υπαλλήλων, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία και να διευρυνθεί ο αριθμός των εμπλεκομένων.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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