«Πάμε έξω»: Προκάλεσε Ιταλό αθλητή MMA σε καβγά χωρίς να το ξέρει - Κατέληξε νεκρός από άγριο ξυλοδαρμό στην Ταϊλάνδη - Asia Pacific Press

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Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο Αμερικανός διαπληκτίστηκε με υπάλληλο του ξενοδοχείου και στη συνέχεια προκάλεσε έντονα τον αθλητή Φρανκ Έρικ Μάρκες.

Παρά τις προσπάθειες του Μάρκες να αποφύγει τη σύγκρουση, ο Αμερικανός τον τράβηξε από το ασανσέρ και του επιτέθηκε με λαβή πνιγμού.

Ο αθλητής εξουδετέρωσε τον επιτιθέμενο ακινητοποιώντας τον στο πάτωμα, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις τοπικές αρχές.

Αν και ο Μάρκες υποστηρίζει ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, οι εισαγγελικές αρχές του άσκησαν δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση λόγω της εμπειρίας του.

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Τραγική κατάληξη είχε η συμπλοκή ανάμεσα σε έναν 46χρονο Αμερικανό και έναν 39χρονο αθλητή MMA σε ξενοδοχείο της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη, καθώς ο πρώτος έχασε τη ζωή του έπειτα από άγριο καβγά. Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία είναι ο Φρανκ Έρικ Μάρκες, Ιταλοβραζιλιάνος αθλητής μικτών πολεμικών τεχνών, γνωστός με το προσωνύμιο «Frank the Tank», ο οποίος υποστηρίζει ότι αντέδρασε για να προστατευτεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο ξενοδοχείο Tim Place, όταν ο Καλίφ Έντουαρντ Χάρπερ, από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ, φέρεται να διαπληκτίστηκε με υπάλληλο της υποδοχής εξαιτίας του θορύβου. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, την απείλησε ότι θα της κόψει τον λαιμό, προκαλώντας της φόβο.

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American tourist beaten to death in Thailand by MMA fighter called 'Frank the Tank' https://t.co/nlIzeP2PlO pic.twitter.com/5sRLV0GYQy November 23, 2026

Η ένταση στο λόμπι και η συμπλοκή με τον αθλητή MMA

Ενώ κατευθυνόταν προς το ασανσέρ, ο Μάρκες αντάλλαξε έντονες κουβέντες με τον Αμερικανό, ο οποίος συνέχισε να τον προκαλεί. Παρά την προσπάθεια του 39χρονου να αποφύγει τη σύγκρουση, ο Χάρπερ φέρεται να άνοιξε τις πόρτες του ασανσέρ την ώρα που έκλειναν, τον τράβηξε έξω και επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει με λαβή πνιγμού.

Όπως φαίνεται από τις κάμερες ασφαλείας ο Χάρπερ συνέχισε να προκαλεί λεκτικά τον Μάρκες, ο οποίος τον ρώτησε «σε μένα μιλάς;». Τότε ο μεγαλόσωμος Αμερικανός τού πρότεινε να «βγουν έξω» με τον Μάρκες να προσπαθεί να αποκλιμακώσει την ένταση επιστρέφοντας στο ασανσέρ. Ωστόσο, ο Χάρπερ άνοιξε τις πόρτες την ώρα που έκλειναν, τράβηξε έξω τον Μάρκες στο λόμπι και του έκανε λαβή πνιγμού. Τότε ο 39χρονος αθλητής αντέδρασε και εξουδετέρωσε τον Χάρπερ ακινητοποιώντας τον στο πάτωμα.

Η συμπλοκή καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, ενώ ο Αμερικανός υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Η σύλληψη και η κατηγορία για ανθρωποκτονία

Ο Μάρκες παρέμεινε στο ξενοδοχείο μέχρι την άφιξη της αστυνομίας, η οποία τον συνέλαβε ως ύποπτο για ανθρωποκτονία. Ο ίδιος επιμένει ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Παρότι οι αστυνομικές αρχές αναγνώρισαν ότι από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να προσπαθεί να προστατευτεί, οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν σε βάρος του δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία του στις πολεμικές τέχνες.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επισήμανε ότι ο 39χρονος διαθέτει σημαντικές μαχητικές ικανότητες και θεωρείται έμπειρος αθλητής.

Από την πλευρά της, υπάλληλος του ξενοδοχείου περιέγραψε τον Μάρκες ως ήρεμο πελάτη που επισκεπτόταν συχνά το κατάλυμα, ενώ για τον Αμερικανό ανέφερε ότι είχε προκαλέσει και στο παρελθόν προβλήματα, φτάνοντας στο σημείο να την απειλήσει για τον θόρυβο στο ξενοδοχείο.