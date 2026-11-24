Αγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στου Γουδή: Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι και οι γονείς τους – Ανάμεσά τους δύο 13χρονοι - EPT

17χρονος δέχτηκε άγρια επίθεση στο Γουδή από έξι ανήλικους και κόντεψε να χάσει το μάτι του – «Παρενόχλησαν τη φίλη μου»

Αγρια επίθεση σε 17χρονο στο Γουδή: Η στιγμή που οι 6 ανήλικοι τον περικυκλώνουν και τον ξυλοκοπούν – Ηχητικό ντοκουμέντο

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Τέλος στη δράση των τεσσάρων ανήλικων που επιτέθηκαν με πρωτοφανή αγριότητα σε έναν 17χρονο στην πλατεία Αγίου Θωμά, στου Γουδή, έβαλε η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι τέσσερις νεαροί συνελήφθησαν, ενώ στα χέρια των αρχών βρέθηκαν και οι γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων πιθανών εμπλεκομένων.

Του έστησαν καρτέρι στην πλατεία ενώ ήταν με την κοπέλα του

Οι συλληφθέντες είναι δύο ανήλικοι από τις Φιλιππίνες, ηλικίας 13 και 17 ετών, ένας 14χρονος από τη Γεωργία και ένας 13χρονος από την Αλβανία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με προσωπικές διαφορές μεταξύ του θύματος και των δραστών, οι οποίοι τον γνώριζαν και φέρεται να είχαν οργανώσει ενέδρα σε βάρος του.

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Ο 17χρονος βρισκόταν στην πλατεία μαζί με την κοπέλα του, όταν δέχθηκε την επίθεση. Μάλιστα, φέρεται να μπήκε μπροστά για να την προστατεύσει, με αποτέλεσμα να γίνει ο ίδιος στόχος της βίαιης επίθεσης.

Το ηχητικό ντοκουμέντο και ο σοβαρός τραυματισμός

Το ΕΡΤnews έφερε στο φως αποκλειστικό ηχητικό ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές. Στην καταγραφή ακούγονται οι ανήλικοι να απειλούν και να εξυβρίζουν τον 17χρονο, προτού του επιτεθούν και τον ξυλοκοπήσουν άγρια.

Στο σχετικό βίντεο διακρίνονται επίσης άνθρωποι που βρίσκονταν σε καφετέριες και εστιατόρια της πλατείας να παρακολουθούν το περιστατικό, χωρίς να παρεμβαίνουν. Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τραυματισμένο μαθητή.

Ο 17χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στη μύτη και στο μάτι, ενώ η κατάσταση της υγείας του ήταν τέτοια που υπήρξε κίνδυνος να χάσει την όρασή του. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν στην επίθεση συμμετείχαν και άλλα άτομα.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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