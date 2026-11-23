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Άγριο ξυλοδαρμό δέχθηκε 17χρονος στο Γουδή, όπου ομάδα μαθητών γυμνασίου τον απείλησαν και τον χτύπησαν επειδή προσπάθησε να υπερασπιστεί την φίλη του, την οποία φέρεται να παρενόχλησαν.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου (21.11.2026) στην πλατεία Αγίου Θωμά στην περιοχή Γουδή. Ο 17χρονος μαθητής της Γ’ λυκείου κάθεται με την κοπέλα του σε πεζούλι όταν ξαφνικά 6 ανήλικοι, οι περισσότεροι μαθητές γυμνασίου, τους προσέγγισαν και χτύπησαν τον νεαρό.Ο 17χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα ανηλίκων, κινδύνευσε να χάσει το μάτι του, καθώς οι δράστες του προκάλεσαν σοβαρά χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα.

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«Ξαφνικά ήρθαν 5 – 6 άτομα, μας περικύκλωσαν και λέγανε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τον φίλο μας, έκαναν τσαμπουκά και μας είπαν εδώ είναι η περιοχή μας. Με σπρώξανε και έφαγα μία γροθιά στο μάτι και μόλις έφαγα την γροθιά άρχισαν να με χτυπάνε όλοι μαζί», είπε ο 17χρονος.

«Άρχισαν να μας απειλούν. Εγώ ‘πάγωσα’, μου ήρθε κρίση πανικού και δεν μπορούσα να ουρλιάξω αλλά προσπαθούσα να τους χωρίσω, δεν τα κατάφερα», είπε από την πλευρά της η κοπέλα.«Αυτός παρενοχλούσε την κοπέλα μου», είπε το 17χρονο το θύμα.

«Βρήκα το παιδί μου σε άθλια κατάσταση, του είχε πέσει όλο το μάτι, έσπασε η μύτη του, του κάνανε τεράστια ζημιά», είπε η μητέρα του 17χρονου.

Οι δράστες προσπάθησαν μάλιστα να του αρπάξουν όσα χρήματα είχε πάνω του. Γιατρός, κάτοικος της περιοχής, έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι γονείς του 17χρονου υπέβαλλαν μήνυση, με τους δράστες να αναζητούνται.