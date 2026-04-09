Στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» μεταφέρθηκε λιγο μετά τα μεσάνυχτα νέας 17χρονος με τραύματα από μαχαίρι στο στήθος και στα άκρα του, ύστερα από απόπειρα ληστείας στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Το θύμα ήταν μαζί με δύο φίλους του, επίσης ανήλικους, σε ένα πάρκο στη διασταύρωση των οδών Δάφνης και Αναπαύσεως, όταν ένας άγνωστος τους προσέγγισε και απαίτησε από ύπνο 17χρονο τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό.

Advertisement

Advertisement

Ο ανήλικος αντιστάθηκε και ο δράστης του κατάφερε χτυπήματα στο στέρνο, τα άνω και κάτω άκρα. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφεραν τον τραυματία αρχικά στο ΚΑΤ και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».