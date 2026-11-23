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Τον απόλυτο τρόμο βίωσε ένας 17χρονος στην περιοχή του Γουδή, όπου δέχτηκε άγρια επίθεση από 6 ανήλικους, οι οποίοι τον απείλησαν και τον χτύπησαν επειδή προσπάθησε να υπερασπιστεί την φίλη του, την οποία φέρονται να παρενόχλησαν.

Ένα σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση που δέχτηκαν τα 2 παιδιά από τους 6 μαθητές γυμνασίου στου Γουδή, εξασφάλισε το Mega. Οι ανήλικοι φαίνονται να έχουν περικυκλώσει τον 17χρονο.

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Ακούγονται και τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της άγριας συμπλοκής. Οι δράστες βρίζουν τον 17χρονο μαθητή της Β’ Λυκείου, και τον χτυπούν σε όλο του το σώμα. Τα σημάδια από τα βάναυσα χτυπήματα στο πρόσωπο του θύματος αποτυπώνουν το μένος των ανήλικων δραστών.

Λίγα λεπτά αργότερα, ασθενοφόρο έφτασε στην πλατεία Αγίου Θωμά για να παραλάβει τον τραυματισμένο μαθητή. Το θύμα της άγριας επίθεσης περιέγραψε τα όσα βίωσε.

«Με σπρώχνουνε και τρώω ένα χτύπημα στο κεφάλι, χάνω το φως μου και αρχίζουν μετά να μπαίνουν όλοι μαζί και να με χτυπάνε βρίζοντας, φωνάζοντας και να με σπρώχνουν πίσω στην άκρη του δρόμου που εκεί υπήρχαν κινούμενα αυτοκίνητα και θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραίο», είπε ο 17χρονος.

Μάλιστα, εντύπωση προκάλεσε το ότι όλα συνέβησαν μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό οι οποίοι είδαν το περιστατικό αλλά δεν έκαναν τίποτα για να το σταματήσουν.

«Κοιτούσαν και δεν έκαναν τίποτα. Δυστυχώς σε τέτοια κοινωνία ζούμε. Μόνο ένας κύριος γιατρός ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ο οποίος έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον γιο μου. Με κάλεσε ο γιος μου μέσα από το ασθενοφόρο να μου πει ότι του επιτέθηκαν βάναυσα και ότι έχει χάσει το φως του», είπε η μητέρα του.

Οι αστυνομικοί γρήγορα κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των ανήλικων δραστών προχωρώντας σε 4 συλλήψεις.