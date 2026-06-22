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Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ηλεκτρονικής μουσικής με τον σύγχρονο πολιτισμό και τον τουρισμό.

Πριν από την εμφάνιση των κεντρικών καλλιτεχνών, το κοινό θα παρακολουθήσει τις εμφανίσεις της Charmeine και του συγκροτήματος Vudu.

Το εγχείρημα στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της Αθήνας ως πολιτιστικού προορισμού, προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες φιλοξενίας και ευεξίας στους επισκέπτες της εκδήλωσης.

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Το Full Circle επιστρέφει δυναμικά στο Πάρκο Στρατού στο Γουδή, φέρνοντας στην Αθήνα δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής: τους &ME και Rampa. Μετά την περσινή επιτυχία, η διοργάνωση συνεχίζει τη στενή της σχέση με την Keinemusik και επιβεβαιώνει τον ρόλο της πόλης ως σύγχρονου πολιτιστικού και μουσικού προορισμού.

Στις 27 Ιουνίου 2026, το Πάρκο Στρατού στο Γουδή θα γίνει ξανά σημείο συνάντησης για το διεθνές κοινό της ηλεκτρονικής μουσικής. Το Full Circle επιστρέφει στην Αθήνα με τους &ME και Rampa, δύο από τα πλέον εμβληματικά μέλη της Keinemusik, σε μια βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη ορόσημο για τη σύγχρονη μουσική σκηνή της πόλης.

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Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, υπογραμμίζοντας τη δυναμική σύνδεση της μουσικής με τον τουρισμό, τη φιλοξενία και τον σύγχρονο πολιτισμό.

Η σχέση του Full Circle με την Keinemusik δεν είναι νέα. Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023 στο Anassa City Events, με το πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα showcase της Keinemusik στην Αθήνα. Περισσότεροι από 4.000 φίλοι της μουσικής βρέθηκαν εκεί, σε μια βραδιά που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την αθηναϊκή ηλεκτρονική σκηνή.

Το επόμενο κεφάλαιο γράφτηκε στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο του This is Athens – City Festival. Ο &ME εμφανίστηκε στην Πλατεία Αγίων Ασωμάτων, στο Θησείο, μπροστά σε περισσότερους από 12.000 θεατές, σε μια ανοιχτή εκδήλωση που έφερε τη φιλοσοφία του Full Circle και της Keinemusik μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας.

Η κορύφωση αυτής της πορείας ήρθε στις 21 Ιουνίου 2025, όταν το Πάρκο Στρατού μετατράπηκε σε έναν πολυδιάστατο πολιτιστικό προορισμό. Με τους &ME και Adam Port στα decks, το Full Circle συγκέντρωσε χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύμφωνα με τη διοργάνωση, περισσότεροι από 11.000 επισκέπτες ταξίδεψαν από το εξωτερικό για το event, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως έναν ανερχόμενο προορισμό της διεθνούς ηλεκτρονικής σκηνής.

Το 2026, το Full Circle επιστρέφει για να συνεχίσει αυτή τη διαδρομή. Οι &ME και Rampa θα βρεθούν στο Πάρκο Στρατού για μια βραδιά που φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα όρια ενός μουσικού event και να λειτουργήσει ως ολοκληρωμένη πολιτιστική εμπειρία για την Αθήνα, τους κατοίκους της και τους επισκέπτες της.

Πριν από τους δύο Γερμανούς καλλιτέχνες, τη σκηνή θα αναλάβουν η Charmeine και οι Vudu, δύο ανερχόμενα ονόματα της διεθνούς ηλεκτρονικής μουσικής.

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Η Charmeine, με καταγωγή από την Ουκρανία και βάση την Κωνσταντινούπολη, ξεκίνησε την πορεία της το 2020 και γρήγορα ξεχώρισε για τη δική της προσέγγιση στη χορευτική μουσική. Έχει ήδη εμφανιστεί σε σημαντικά φεστιβάλ, όπως τα Caprices, Sónar και ADE, και θεωρείται μία από τις ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες της σκηνής.

Οι Vudu από το Αμμάν της Ιορδανίας επιστρέφουν στην Αθήνα για τη μεγαλύτερη εμφάνισή τους μέχρι σήμερα. Οι Roo και Fairplay, οι δημιουργοί του project, ανήκουν στις πιο δραστήριες δυνάμεις της ηλεκτρονικής μουσικής στη Μέση Ανατολή, με κυκλοφορίες και διοργανώσεις που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της σκηνής της χώρας τους.

Το Full Circle δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα party brand. Λειτουργεί ως πλατφόρμα που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της Αθήνας με τη σύγχρονη μουσική κουλτούρα, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην πόλη, τους καλλιτέχνες και το κοινό.

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Σημαντικό ρόλο στη συνολική εμπειρία της διοργάνωσης έχει και η Σύλβια Ράλλη της MedAthens, η οποία επιμελείται το πλαίσιο φιλοξενίας, ευεξίας και διεθνούς δικτύωσης του Full Circle. Μέσα από curated εμπειρίες, wellness δράσεις και premium hospitality, στόχος είναι η Ελλάδα να λειτουργεί ως ένα ζωντανό οικοσύστημα πολιτισμού, σχέσεων και σύγχρονης φιλοξενίας, με ουσιαστικό διεθνές αποτύπωμα.

Join the Circle.

Εισιτήρια: https://my.weezevent.com/full-circle-with-&ME-and-Rampa

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Instagram: https://www.instagram.com/fullcircle.ofc/

Info: [email protected]

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