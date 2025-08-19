Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ανατροπής του ασθενοφόρου στην περιοχή Γουδή, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο ασθενής που μετέφερε, βγήκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Στο βίντεο φαίνεται το όχημα να τρέχει με ταχύτητα καθώς μετέφερε ασθενή ενώ ένα άλλο πέρασε το STOP με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί. Ο ασθενής που μεταφερόταν υπέστη ανακοπή και λίγο αργότερα εξέπνευσε.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πως μας χτύπησε η κυρία με το άλλο όχημα, έτρεχε με 80 χιλιόμετρα; Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγκλωβιστήκαμε μέσα στο ασθενοφόρο…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ένας εκ των δυο διασώστες που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο την ώρα της σύγκρουσης.

Την ίδια στιγμή, άλλο βίντεο κατέγραψε την πορεία του οχήματος, ενός λευκού βαν, να βγαίνει από δρόμο χωρίς να σταματήσει στο STOP.