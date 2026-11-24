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Δύο εγκληματικές οργανώσεις προμήθευαν ένστολους με ψευδή παραστατικά υπηρεσιακών μετακινήσεων για την παράνομη είσπραξη αποζημιώσεων από τα αρμόδια υπουργεία.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 22 ατόμων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 1.291 ένστολοι, ανάμεσα στους οποίους αστυνομικοί, λιμενικοί και στρατιωτικοί.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν 400.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πλήθος εγγράφων και ηλεκτρονικών μέσων που τεκμηριώνουν την παράνομη δραστηριότητα.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη προκειμένου οι αρχές να προσδιορίσουν την πλήρη έκταση της υπόθεσης και να εξετάσουν επιπλέον περιπτώσεις εμπλεκόμενων δημοσίων υπαλλήλων.

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Τεράστια υπόθεση απάτης αποκάλυψε η μεγάλη επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ σε Ιωάννινα, Αθήνα και Μυτιλήνη καθώς δύο εγκληματικές ομάδες φέρεται να εξαπατούσαν το Δημόσιο μέσω εικονικών παραστατικών διαμονής για υπηρεσιακές μετακινήσεις ενστόλων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι, ενώ το ύψος της απάτης σε βάρος του Δημοσίου ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

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Μεταξύ των συλληφθέντων είναι αστυνομικοί, λιμενικοί και στρατιωτικοί. Τέσσερις ακόμα αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω κατά την παραλαβή εικονικών παραστατικών διαμονής που είχαν εκδοθεί στο όνομά τους.

Πώς δρούσαν αλλά και τι περιλαμβάνει η δικογραφία

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο οργανώσεις λειτουργούσαν ανεξάρτητα μεταξύ τους, εκμεταλλευόμενες το καθεστώς κάλυψης των εξόδων διαμονής δημοσίων υπαλλήλων κατά τις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους εκτός έδρας.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προμήθευαν, έναντι αμοιβής, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους με εικονικά παραστατικά, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την είσπραξη αποζημιώσεων από τα αρμόδια υπουργεία.

Στην υπόθεση εμφανίζονται τόσο υπαρκτά καταλύματα, στα οποία οι δικαιούχοι δεν είχαν διαμείνει, όσο και ανύπαρκτα καταλύματα εταιρειών που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Περίπου 1.291 ένστολοι κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν επιπλέον περιπτώσεις που αφορούν:

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Τουλάχιστον 60 λιμενικούς.

23 αστυνομικούς.

Μία πολιτική υπάλληλο.

17 ακόμη δημοσίους υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, προσωπικό του ΕΚΑΒ και μία δικαστική υπάλληλος.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους βασικών κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν χρηματικό ποσό ύψους περίπου 400.000 ευρώ.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται επίσης εικονικές αποδείξεις, έγγραφα, χειρόγραφες καταγραφές ονομάτων και χρηματικών ποσών, τερματικά POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και οχήματα.

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το σύνολο των κατασχεθέντων στοιχείων και πρόσθετες περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου να προσδιοριστεί η πλήρης έκταση της απάτης.

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