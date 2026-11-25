Ενοπλοι κρατούν δεκάδες ομήρους σε σούπερ μάρκετ στην Κολομβία: Ακούγονται εκρήξεις, σε εξέλιξη επιχείρηση απελευθέρωσης - Reuters

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Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν απελευθερώσει μέχρι στιγμής δεκαπέντε άτομα από την αρχική ομάδα των τριάντα ομήρων.

Ο πρόεδρος της χώρας έφτασε στην περιοχή για να παρακολουθήσει από κοντά τη διαχείριση της κρίσης και τις επιχειρήσεις.

Στον σχεδιασμό για την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων αναμένεται να συμμετάσχουν ειδικές δυνάμεις του στρατού για την ασφαλή έκβαση της επιχείρησης.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η ένοπλη ομηρία σε σούπερ μάρκετ στην Καρταχένα της Κολομβίας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρούν να απελευθερώσουν τους ανθρώπους που εξακολουθούν να κρατούνται από τους δράστες. Στο σημείο έφτασε και ο πρόεδρος της χώρας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τη διαχείριση της κρίσης.

Οι ένοπλοι είχαν αρχικά πάρει 30 ανθρώπους ομήρους, αφού προηγουμένως απέτυχαν να ληστέψουν ένα θωρακισμένο όχημα χρηματαποστολής. Στη συνέχεια κατέφυγαν στο σούπερ μάρκετ, όπου ταμπουρώθηκαν, κρατώντας εγκλωβισμένους εργαζομένους και πελάτες.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά απελευθερώθηκαν πέντε όμηροι και ακολούθησε η απελευθέρωση ακόμη δέκα. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν αφεθεί ελεύθεροι ανέρχεται πλέον σε 15.

Medios de comunicación locales reportan detonaciones en medio de la toma de rehenes en el supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena, destino turístico clave de #Colombia.



Autoridades inician maniobras con detonaciones tras el ultimátum del presidente Abelardo de la… pic.twitter.com/X9UWzoKQJ8 November 25, 2026

#Urgente | #MinutoAMinuto | Así se desarrolla el operativo de la Policía para rescatar a los rehenes en el almacén Éxito del sur de Cartagena. Estamos en vivo en el Noticiero de La FM Mediodía. https://t.co/xagh0MOuvz https://t.co/yCN8XCdR0V — La FM (@lafm) November 24, 2026

Ενοπλοι κρατούν δεκάδες ομήρους σε σούπερ μάρκετ στην Κολομβία: Ακούγονται εκρήξεις, επιχειρούν ειδικές δυνάμεις – Reuters Ενοπλοι κρατούν δεκάδες ομήρους σε σούπερ μάρκετ στην Κολομβία: Ακούγονται εκρήξεις, επιχειρούν ειδικές δυνάμεις – Reuters Ενοπλοι κρατούν δεκάδες ομήρους σε σούπερ μάρκετ στην Κολομβία: Ακούγονται εκρήξεις, επιχειρούν ειδικές δυνάμεις – Reuters Ενοπλοι κρατούν δεκάδες ομήρους σε σούπερ μάρκετ στην Κολομβία: Ακούγονται εκρήξεις, επιχειρούν ειδικές δυνάμεις – Reuters Ενοπλοι κρατούν δεκάδες ομήρους σε σούπερ μάρκετ στην Κολομβία: Ακούγονται εκρήξεις, επιχειρούν ειδικές δυνάμεις – Reuters

Στο σημείο ο πρόεδρος – Εξετάζεται επέμβαση των ειδικών δυνάμεων

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια έφτασε στην Καρταχένα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, προκειμένου να επιβλέψει την επιχείρηση για τον τερματισμό της ομηρίας.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, στον σχεδιασμό της επιχείρησης αναμένεται να συμμετάσχουν και μονάδες των ειδικών δυνάμεων του στρατού, με στόχο την ασφαλή απελευθέρωση όσων εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια των ενόπλων.

#ATENTOS. 🚨 Están por completarse 11 horas de tensión en Cartagena tras el ingreso de hombres armados al almacén Éxito en el sector de La Castellana, en el sur de la ciudad. De acuerdo con reportes, 10 personas ya han sido liberadas, mientras unas 20 continúan retenidas en el lugar. A esta hora aumenta el despliegue de la fuerza pública en todo el perímetro con la llegada de patrullas de la Policía, un bus de la Armada Nacional y nuevos uniformados que buscan controlar la emergencia y adelantar el operativo de rescate. — Colombia Oscura – Horus (@horusperegrinus) November 25, 2026