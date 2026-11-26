Αυστραλία: Εμμονικός αστυνομικός δολοφόνησε πρώην σύντροφο και τον νέο του φίλο – Η μακάβρια λεπτομέρεια με το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ - Πηγή: X

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 31χρονος πρώην αστυνομικός Μπο Λαμάρ κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του πρώην συντρόφου του και του νέου συντρόφου του, η οποία διαπράχθηκε τον Φεβρουάριο του 2024.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος οργάνωσε το έγκλημα λόγω εμμονικής ζήλιας, χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο και επιχειρώντας να αποκρύψει τις σορούς.

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν στοιχεία για παρακολούθηση των θυμάτων και μεθοδευμένες προσπάθειες συγκάλυψης, ενώ η υπεράσπιση απέτυχε να πείσει τους ενόρκους για ισχυρισμούς περί αυτοάμυνας.

Η επιμέτρηση της ποινής του κατηγορουμένου, ο οποίος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης, έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.

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Μια υπόθεση που αποκαλύπτει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την εμμονή, τη ζήλια και ένα οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας συγκλονίζει την Αυστραλία. Ένας 31χρονος πρώην αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του πρώην συντρόφου του και του νέου συντρόφου του, σε ένα έγκλημα που διαπράχθηκε τον Φεβρουάριο του 2024.

Ο Μπο Λαμάρ, ο οποίος υπηρετούσε στην αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολύμηνης δικαστικής διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της δίμηνης δίκης παρουσιάστηκαν στοιχεία που περιέγραψαν μια ιστορία εμμονικής ζήλιας, παρακολούθησης και εκδίκησης, η οποία, σύμφωνα με την εισαγγελία, κατέληξε στη δολοφονία δύο ανθρώπων.

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Ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο για να σκοτώσει τα δύο θύματα και στη συνέχεια να οργανώσει την εξαφάνιση των σορών, επιχειρώντας να καλύψει τα ίχνη του.

Η μεταμφίεση σε διανομέα και οι θήκες για σανίδες του σερφ

Οι αποκαλύψεις για τις κινήσεις του μετά τις δολοφονίες προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση. Ο Λαμάρ φέρεται να μεταμφιέστηκε σε διανομέα, προκειμένου να πλησιάσει την κατοικία του πρώην συντρόφου του, ενώ χρησιμοποίησε ειδικές θήκες μεταφοράς για σανίδες του σερφ προκειμένου να μετακινήσει τις σορούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, επιχείρησε να αποκρύψει το έγκλημα με τη βοήθεια φίλων του, προσπαθώντας να απομακρύνει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει τις Αρχές στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Former NSW police officer Beau Lamarre-Condon has been found guilty of murdering former TV presenter Jesse Baird and his boyfriend Luke Davies inside a Paddington townhouse in February 2024. pic.twitter.com/gnh95JgcJx — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) November 25, 2026

Το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ που προκάλεσε ανατριχίλα

Μία από τις πιο ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που ακούστηκαν στη δίκη προήλθε από μαρτυρία φίλης του κατηγορουμένου.

Όπως περιέγραψε, κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής στην αυστραλιανή ύπαιθρο, ο Λαμάρ άκουγε το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ «No Body, No Crime», ο τίτλος του οποίου μεταφράζεται ως «Χωρίς πτώμα, δεν υπάρχει έγκλημα».

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Η συγκεκριμένη μαρτυρία προσέθεσε μια ακόμη σκοτεινή διάσταση στην υπόθεση, η οποία είχε προκαλέσει σοκ στην αυστραλιανή κοινή γνώμη ήδη από την αποκάλυψή της, τον Φεβρουάριο του 2024.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου στις 25 Νοεμβρίου 2026 έβαλε τέλος στη δίκη, αποκαλύπτοντας το εύρος μιας υπόθεσης που περιλάμβανε διπλή δολοφονία, προσπάθεια συγκάλυψης και μια σειρά από ασυνήθιστες λεπτομέρειες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες.

After years of waiting for justice, the families of Jesse Baird and Luke Davies finally have some relief, with former police officer Beau Lamarre-Condon found guilty of murdering the beloved Sydney couple.



Details here: https://t.co/fCg4liadqe



If you or someone you know is… pic.twitter.com/PqKu8Fm8aC Advertisement November 25, 2026

Η σχέση που εξελίχθηκε σε εμμονή

Ο Λαμάρ γνώρισε τον 26χρονο Τζέσι Μπερντ τον Οκτώβριο του 2022 σε νυχτερινό κέντρο. Ο Μπερντ ήταν τηλεοπτικός παρουσιαστής στο δίκτυο Network Ten και διαιτητής στο πρωτάθλημα αυστραλιανού ποδοσφαίρου AFL.

Η σχέση τους δεν είχε την ίδια σημασία για τους δύο άνδρες. Τον Απρίλιο του 2023, ο Μπερντ αποφάσισε να απομακρυνθεί, όταν ανακάλυψε ότι ο σύντροφός του παρακολουθούσε τα προσωπικά του μηνύματα και παρενέβαινε στον λογαριασμό του στο Instagram, αφαιρώντας άλλους άνδρες από τη λίστα των ακολούθων του.

Ο χωρισμός δεν έβαλε τέλος στη συμπεριφορά του Λαμάρ. Αντιθέτως, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη, η ζήλια του εντάθηκε. Παρακολουθούσε τον πρώην σύντροφό του ακόμη και μέσα στο σπίτι του, ενώ εισέβαλε επανειλημμένα στην κατοικία του και αποκτούσε πρόσβαση στο κινητό του.

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Σε μία περίπτωση, ο Μπερντ ξύπνησε και βρήκε τον Λαμάρ μέσα στην κρεβατοκάμαρά του. Χωρίς αρχικά να αντιληφθεί ποιος ήταν, τον καταδίωξε στον δρόμο. Για το περιστατικό αυτό ο πρώην αστυνομικός κρίθηκε επίσης ένοχος για παράνομη είσοδο σε κατοικία υπό επιβαρυντικές περιστάσεις.

Οι δύο άνδρες επανασυνδέθηκαν για λίγο, αλλά τον Νοέμβριο του 2023 ο Μπερντ έβαλε οριστικό τέλος στη σχέση. Στο μεταξύ, είχε γνωρίσει τον 29χρονο Λουκ Ντέιβις και οι δύο άνδρες είχαν ξεκινήσει μια νέα σχέση.

«Ήταν ακόμη στην αρχή, αλλά ήταν και οι δύο ξετρελαμένοι ο ένας με τον άλλον», κατέθεσε η μητέρα του Μπερντ, Έλεν. Ο γιος της τής είχε στείλει μια φωτογραφία με τον νέο σύντροφό του από συναυλία της Pink. «Του έστειλα μια μεγάλη καρδιά και του είπα ότι ήμουν πολύ χαρούμενη και για τους δύο», θυμήθηκε.

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After a two-month trial, Australian police officer Beau Lamarre-Condon was found guilty of murdering his former partner, TV presenter Jesse Baird, and Baird's new boyfriend Luke Davies.



Lamarre-Condon had claimed he shot Baird in self-defense and that Davies fatally shot himself… pic.twitter.com/J7O4JjFAf7 Advertisement November 25, 2026

Το σχέδιο εκδίκησης και η απίστευτη ιστορία με τον δήθεν καρκίνο

Κατά την εισαγγελική πλευρά, η νέα σχέση του πρώην συντρόφου του αποτέλεσε την αφορμή που πυροδότησε την επιθυμία του Λαμάρ για εκδίκηση. Ο εισαγγελέας Μπρετ Χάτφιλντ υποστήριξε ότι, όταν ο Μπερντ ξεκαθάρισε πως δεν υπήρχε πλέον περιθώριο επανασύνδεσης, ο 31χρονος άρχισε να καταστρώνει το σχέδιο δολοφονίας.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, συνέχιζε να επιχειρεί να διατηρήσει επαφή με τον πρώην σύντροφό του, χρησιμοποιώντας ακόμη και ένα ιδιαίτερα ακραίο ψέμα. Συγκεκριμένα, έπεισε μία φίλη του να στείλει στον Μπερντ ένα μακροσκελές μήνυμα, περίπου 1.600 λέξεων, το οποίο είχε συντάξει ο ίδιος. Σε αυτό ισχυριζόταν ότι έπασχε από καρκίνο και ότι υπήρχε ακόμη και το ενδεχόμενο να χρειαστεί να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του χεριού του.

Η ιστορία αυτή προκάλεσε ερωτήματα και κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τον ισχυρισμό του, ο Λαμάρ ανέφερε ότι ένας θεραπευτής φυσικοπαθητικής, του οποίου δεν θυμόταν το όνομα, του είχε κάνει λόγο για «μια μορφή σποραδικού καρκίνου».

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Αναζητούσε όπλο και εξοπλισμό για να εξαφανίσει τα ίχνη του

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η εισαγγελία, πίσω από τις προσπάθειες επαναπροσέγγισης κρυβόταν ήδη ένα οργανωμένο σχέδιο. Ο Λαμάρ φέρεται να είχε αρχίσει να αναζητά όπλο, ενώ παράλληλα συγκέντρωνε αντικείμενα που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν να αποκρύψει την ταυτότητά του και να δυσκολέψει τον εντοπισμό του από τις Αρχές.

Η εισαγγελική πλευρά υποστήριξε ότι οι προετοιμασίες δεν έγιναν την τελευταία στιγμή, αλλά είχαν ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν από τις δύο δολοφονίες.

Η απόφαση των ενόρκων και το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης

Λίγο πριν συλληφθεί, στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ο Μπο Λαμάρ εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα του Μπόνταϊ. Ωστόσο, πριν φτάσει εκεί, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με υπηρεσία υποστήριξης της αστυνομίας, αναφέροντας ότι είχε υποστεί εκφοβισμό και ψυχολογική κακοποίηση από συναδέλφους του, ενώ έκανε λόγο και για συμπτώματα σχιζοφρένειας. Στη συνέχεια, μάλιστα, ζήτησε από την υπάλληλο να διαγράψει τις σχετικές αναφορές του.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση επιχείρησε να παρουσιάσει τις δολοφονίες ως πράξεις αυτοάμυνας, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος πανικοβλήθηκε μετά το περιστατικό, καθώς φοβήθηκε τον τρόπο με τον οποίο θα ερμηνευόταν η σκηνή από τρίτους.

Ο δικηγόρος του, Τζον Στράτον, αναγνώρισε ότι ο Λαμάρ είχε επιδείξει «ανόητη» και «ασυνήθιστη» συμπεριφορά, περιγράφοντάς τον ως έναν προβληματικό σύντροφο. Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτά τα χαρακτηριστικά δεν αποδείκνυαν πως ήταν ικανός να διαπράξει τις συγκεκριμένες δολοφονίες.

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης δεν έπεισαν τους ενόρκους. Έπειτα από διάσκεψη διάρκειας λίγο μεγαλύτερης της μίας ώρας, το σώμα των ενόρκων κατέληξε σε ετυμηγορία ενοχής για τον 31χρονο πρώην αστυνομικό.

Η υπόθεση οδηγείται πλέον στο στάδιο της επιμέτρησης της ποινής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027. Ο Λαμάρ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.