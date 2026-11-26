Ενστολοι σε κύκλωμα με εικονικές διανυκτερεύσεις: 15,5 εκατ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο - Το σχέδιο πίσω από τη μεγάλη απάτη - EUROKINISSI

Απάτη άνω των 12 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου με εικονικά παραστατικά διαμονής – Στην υπόθεση εμπλέκονται 1.291 ένστολοι

Ενστολοι σε δύο εγκληματικές οργανώσεις με ζημία 12,65 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο με εικονικές αποδείξεις – Η «Μαρκέλλα», ο «Γιώργος» και οι άλλοι 1289 – 22 συλλήψεις (βίντεο)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο εγκληματικές οργανώσεις φέρονται να προκάλεσαν ζημία 15,5 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο μέσω παράνομων αποζημιώσεων για εικονικές διανυκτερεύσεις ενστόλων.

Οι αρχές εντόπισαν πάνω από 1.173 μισθώσεις καταλυμάτων-φαντασμάτων και διαπίστωσαν εκμετάλλευση της διαδικασίας απευθείας καταβολής χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Δεκαέξι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων, ενώ τέσσερις στρατιωτικοί παραπέμφθηκαν στο στρατοδικείο για πλημμεληματικές κατηγορίες.

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε πριν από ενάμιση χρόνο, περιλαμβάνει στη δικογραφία περισσότερα από 1.291 εμπλεκόμενα πρόσωπα.

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Πάνω από 15,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να κόστισε στο Δημόσιο η υπόθεση με τους ένστολους και τις εικονικές διανυκτερεύσεις, μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο παράνομης είσπραξης αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο εγκληματικές οργανώσεις φέρονται να αξιοποίησαν κενά στη διαδικασία καταβολής των σχετικών χρημάτων, εμφανίζοντας διανυκτερεύσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν.

Η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, ενώ οι αρχές εντόπισαν διασυνδέσεις και στο εξωτερικό. Χθες, 20 από τους 21 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

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Η δικογραφία διαχωρίστηκε – Τι περιλαμβάνει

Η δικογραφία διαχωρίστηκε. Σε βάρος 16 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της συνέργειας από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι 16 παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Οι υπόλοιποι τέσσερις είναι στρατιωτικοί και αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες. Γι’ αυτό παραπέμφθηκαν στο στρατοδικείο, καθώς προβλέπεται διαφορετική υπηρεσιακή και ποινική μεταχείριση.

Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.291 πρόσωπα. Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, μετά από δύο καταγγελίες που έφτασαν στην υπηρεσία. Όπως προκύπτει, έγιναν πάνω από 1.173 μισθώσεις κατοικιών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ορισμένες δεν διέθεταν ούτε ρεύμα ούτε νερό και ήταν στην πράξη καταλύματα «φαντάσματα». Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ένα ακίνητο 44 τετραγωνικών μέτρων, για το οποίο προσκομίστηκαν αποδείξεις από περισσότερους από 23 ενστόλους.

Πώς εισέπρατταν τις αποζημιώσεις χωρίς να διαμένουν στα δηλωμένα καταλύματα

Η απάτη δεν περιοριζόταν στην έκδοση πλαστών παραστατικών. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου τα καταλύματα ήταν πραγματικά και οι αποδείξεις γνήσιες, οι δικαιούχοι δεν πραγματοποιούσαν απαραίτητα τη διαμονή που δήλωναν. Σε αρκετές περιπτώσεις φιλοξενούνταν από συγγενείς ή φίλους, ενώ άλλοι επέλεγαν φθηνότερα ξενοδοχεία και κρατούσαν για τον εαυτό τους τη διαφορά, η οποία καταβαλλόταν απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Η προβλεπόμενη αποζημίωση ανερχόταν σε 80 έως 110 ευρώ ανά διανυκτέρευση για κάθε ένστολο, ενώ προβλεπόταν επιπλέον ποσό 30 ευρώ για τη διατροφή. Με αυτόν τον τρόπο, οι εισπράξεις για μετακινήσεις που εμφανίζονταν ως υπηρεσιακές μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 150 ευρώ ημερησίως.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε η αλλαγή στον τρόπο καταβολής των χρημάτων. Αρχικά, το Υπουργείο εξοφλούσε απευθείας τα καταλύματα, βάσει των σχετικών υπηρεσιακών εγγράφων. Στη συνέχεια, όμως, η διαδικασία άλλαξε και οι αποζημιώσεις άρχισαν να κατατίθενται στους προσωπικούς λογαριασμούς των ενστόλων, οι οποίοι αναλάμβαναν πλέον οι ίδιοι την πληρωμή των καταλυμάτων.

Το συγκεκριμένο σύστημα φέρεται να δημιούργησε περιθώρια εκμετάλλευσης, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρακτική είσπραξης χρημάτων μέσω εικονικών ή υπερτιμημένων διανυκτερεύσεων ήταν γνωστή σε κύκλους των Σωμάτων Ασφαλείας. Πλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, νέα στοιχεία έρχονται στο φως, ενώ φαίνεται πως πρόσωπα που γνωρίζουν λεπτομέρειες για τη δράση του κυκλώματος αρχίζουν να μιλούν.

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Ενστολοι σε κύκλωμα με εικονικές διανυκτερεύσεις: 15,5 εκατ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο – Το σχέδιο πίσω από τη μεγάλη απάτη – EUROKINISSI Ενστολοι σε κύκλωμα με εικονικές διανυκτερεύσεις: 15,5 εκατ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο – Το σχέδιο πίσω από τη μεγάλη απάτη – EUROKINISSI Ενστολοι σε κύκλωμα με εικονικές διανυκτερεύσεις: 15,5 εκατ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο – Το σχέδιο πίσω από τη μεγάλη απάτη – EUROKINISSI

Τα πρόσωπα-κλειδιά της απάτης

Κομβικό ρόλο στις δύο οργανώσεις φέρεται να είχαν τρία πρόσωπα. Ένας πρώην αστυνομικός των ΜΑΤ και πρώην συνδικαλιστής από τα Ιωάννινα, ο οποίος υπηρετούσε με απόσπαση στην Αθήνα, φέρεται ως αρχηγός. Δίπλα του βρισκόταν μια λογίστρια που διατηρούσε λογιστικό γραφείο στην Ηλιούπολη, μέσω του οποίου εκδίδονταν τα εικονικά τιμολόγια και οι εικονικές αποδείξεις. Ένας ακόμη άνδρας είχε αναλάβει να παραδίδει αυτοπροσώπως τα πλαστά παραστατικά στους ενστόλους. Η παράδοση γινόταν ακόμη και έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Στη δεύτερη οργάνωση, με δράση σε Ιωάννινα και Αθήνα, αρχηγικό ρόλο είχε ο πρώην συνδικαλιστής, με υπαρχηγό τη σύζυγό του, γνωστή ως «Μαρκέλλα». Η ίδια φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια του λογιστικού γραφείου που εξέδιδε τα πλαστά παραστατικά, με «ταρίφα» 150 ευρώ ανά τιμολόγιο. Το κύκλωμα διέθετε γραφεία σε Αθήνα και Ιωάννινα και ακόμη και στην Ιταλία, ώστε να εξυπηρετούνται ένστολοι, μεταξύ αυτών αρκετοί λιμενικοί, που ταξίδευαν εκεί και χρειάζονταν αποδείξεις για εικονικές διανυκτερεύσεις και στο εξωτερικό.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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