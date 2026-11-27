Δολοφονία στη Δράμα: Απολογείται σήμερα ο 50χρονος για τη δολοφονία του 24χρονου από τη Βουλγαρία – Υπέδειξε το σημείο που τον έθαψε

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Στον ανακριτή Δράμας, οδηγείται σήμερα για να απολογηθεί ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 24χρονου εργάτη του από τη Βουλγαρία. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε χθες, ο 23χρονος, ανιψιός του δράστη, ο οποίος διώκεται με το πλημμέλημα της υπόθαλψης εγκληματία. Μετά το πέρας του αυτοφώρου δεν προέκυψε κακουργηματική εμπλοκή του στην υπόθεση και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για την πλημμεληματική δίωξη.

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Κάτοικος του χωριού μιλώντας στο thestival.gr ανέφερε ότι «οι δύο άνδρες, δράστης και θύμα, δεν είχαν μόνο εργασιακές σχέσεις. Ήταν και κουμπάροι. Ο 50χρονος βάφτισε το παιδί του 24χρονου και μάλιστα του έδωσε το όνομά του. Ξέραμε πως ο 24χρονος είχε οικογένεια στη Βουλγαρία αλλά συχνά έμενε με τον 50χρονο. Στις δουλειές ήταν σαν συνέταιροι. Είμαστε όλοι μουδιασμένοι. Ο δράστης ήταν ένας ήσυχος αλλά και ταυτόχρονα κλειστός άνθρωπος. Κάνεις δεν κατάλαβε πως φτάσαμε στο φονικό».

«Την καραμπίνα την είχε νόμιμα από όσο ξέρω γιατί ήταν κυνηγός. Όταν τον σκότωσε τον φόρτωσε στο φορτηγάκι του θύματος και πήγε να τον θάψει σε χωράφι ιδιοκτησίας του που είχε σωρούς με κοπριά» καταλήγει ο ίδιος.

«Όλο το χωριό είναι ανάστατο. Έξω από το σπίτι του δράστη υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις γιατί νωρίτερα ήρθαν φίλοι και συγγενείς του θύματος από τη Βουλγαρία. Χθες ήρθαν στο μαντρί και τον έψαχναν. Φοβόμαστε μην έχουμε κάποιο επεισόδιο. Ο δράστης έμενε μόνος με τη μητέρα του. Ευτυχώς ήρθε και την πήρε η αδερφή του» λέει άλλος κάτοικος της περιοχής.

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