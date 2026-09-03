Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δήμος Δράμας αντικαθιστά τμήματα της ασφάλτου με ειδικό ψυχρό βιοκλιματικό χρώμα που παρουσιάζει καλύτερη θερμική συμπεριφορά και υψηλή ανακλαστικότητα.

Το υλικό αυτό μειώνει τη θερμοκρασία του οδοστρώματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, περιορίζοντας το φαινόμενο της υπερθέρμανσης στις αστικές περιοχές.

Οι ανοιχτόχρωμες επιφάνειες βελτιώνουν την ορατότητα των οδηγών κατά τη διάρκεια της νύχτας και μειώνουν την ανάγκη για έντονο τεχνητό φωτισμό.

Αντίστοιχες πρακτικές με θετικά αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια έχουν ήδη εφαρμοστεί σε σήραγγες στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία.

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Σε μία νέα αισθητική παρέμβαση προχωράει ο δήμος της Δράμας που θα αντικαταστήσει σε κάποιους δρόμους τη μαύρη άσφαλτο με νέο χρώμα καλύτερης ανάκλασης και θερμικής συμπεριφοράς. Το υλικό αυτό θα μειώσει τη θερμοκρασία της ασφάλτου που υπερθερμαίνεται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, καθώς θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο κατά το οποίο οι πόλεις έχουν αισθητά υψηλότερη θερμοκρασία από τις γύρω αγροτικές περιοχές.

Η νέα παρέμβαση του δήμοου Δράμας

Πρόκειται για ένα υλικό που είναι ένα ειδικό ψυχρό βιοκλιματικό χρώμα επίστρωσης οδοστρωμάτων, το οποίο έχει ως βάση εξειδικευμένες ακρυλικές ή πολυουρεθανικές ρητίνες.

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Αντανακλά το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας, εμποδίζοντας το οδόστρωμα να απορροφήσει τη ζέστη, αποβάλλοντας γρήγορα τη θερμότητα που τυχόν έχει εγκλωβιστεί με αποτέλεσμα να μη θερμαίνει τον αέρα γύρω του.

Παράλληλα περιέχει ειδικά πρόσθετα ώστε να διατηρεί το οδόστρωμα ασφαλές για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου και να αντέχει στις συχνές διελεύσεις των οχημάτων. Οι ανοιχτόχρωμες επιφάνειες προσφέρουν καλύτερη ορατότητα στους οδηγούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, μειώνοντας την ανάγκη για έντονο τεχνητό φωτισμό.

Ένα αντίστοιχο υλικό έχει τοποθετηθεί και στο οδόστρωμα στη σήραγγα της Κακιάς Σκάλας, προσφέροντας σημαντικά αποτελέσματα στα θέματα της οδικής ασφάλειας, καθώς η λευκή άσφαλτος δημιούργησε ένα πιο άνετο οδηγό περιβάλλον, βελτιώνοντας την ορατότητα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση επιλέχθηκε επίσης καθώς η πιο φωτεινή επιφάνεια αξιοποιεί τις ανακλαστικές της ιδιότητες, μειώνοντας τις ανάγκες τεχνητού φωτισμού στο εσωτερικό της σήραγγας.

Παρόμοιο πείραμα

Ένα παρόμοιο πείραμα έγινε το 2022 στην Κακιά Σκάλα, όταν ειδική επίστρωση άσπρου χρώματος, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος, τοποθετήθηκε στο οδόστρωμα της σήραγγας «Θησέας». Συγκεκριμένα, η εφαρμογή μιας ειδικής επιφανειακής επίστρωσης στο οδόστρωμα μιας σήραγγας έχει ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ χρωματισμό του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και συνεπώς τη μείωση του απαραίτητου επιπέδου λαμπρότητας στη σήραγγα με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της.

Πρόκειται για μια καλή πρακτική, η οποία μέχρι σήμερα έχει εφαρμοστεί τόσο στην Γερμανία και την Αυστρία, σε σήραγγα μήκους μεγαλύτερου των 1.000 μέτρων, όσο και ευρέως στη Γαλλία, όπου η εφαρμογή επιφανειακών επικαλύψεων που κάνουν φωτεινότερη την επιφάνεια των σηράγγων έχει δώσει εδώ και πολλά χρόνια εξαιρετικά αποτελέσματα.