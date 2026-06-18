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Η δολοφονία της αστυνομικού στη Δράμα από τον σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, δεν είναι μόνο μία ακόμη τραγωδία. Είναι ένας καθρέφτης για το πώς λειτουργεί ή δεν λειτουργεί η πρόληψη σε αυτό το κράτος.

Το παιδί να ειδοποιεί ότι ο πατέρας σκότωσε τη μητέρα. Εκείνος ένστολος. Εκείνη επίσης. Στο σπίτι ένα υπηρεσιακό ή νόμιμα κατεχόμενο όπλο. Και γύρω από την υπόθεση μια σειρά από πληροφορίες που, αν επιβεβαιωθούν στο σύνολό τους, γεννούν καυτά ερωτήματα.

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Υπήρχε ψυχολόγος; Υπήρχε ψυχίατρος; Είχε γίνει λόγος για χάπια; Είχε ειπωθεί στο θύμα να αλλάξει κλειδαριά; Αν ναι, αυτό σημαίνει ότι κάποιος είχε αντιληφθεί κίνδυνο. Και αν είχε αντιληφθεί κίνδυνο, τι έκανε;

Εδώ βρίσκεται η ουσία. Δεν αρκεί να λέει η Αστυνομία ότι «δεν υπήρχε καταγγελία». Η απουσία καταγγελίας δεν σημαίνει απουσία κινδύνου. Πόσες γυναίκες δεν καταγγέλλουν από φόβο, πίεση, ντροπή ή επειδή δεν πιστεύουν ότι θα προστατευτούν;

Το κρίσιμο ερώτημα είναι άλλο: Όταν ένας ειδικός ψυχικής υγείας διαπιστώνει πιθανότητα βίαιης συμπεριφοράς, μέχρι πού φτάνει το απόρρητο και από πού αρχίζει η υποχρέωση προστασίας μιας ανθρώπινης ζωής; Έπρεπε να ενημερωθεί η υπηρεσία; Η Αστυνομία; Οι κοινωνικές δομές; Η Εισαγγελία; Κάποιος αρμόδιος φορέας;

Και τι ισχύει όταν ο άνθρωπος που ενδεχομένως παρουσιάζει επικίνδυνα σημάδια είναι ένστολος και οπλοφορεί; Ποιος τον ελέγχει; Κάθε πότε επανεξετάζεται η ψυχική του κατάσταση; Ποιος αποφασίζει αν πρέπει να του αφαιρεθεί το όπλο; Και με ποια διαδικασία;

Ερωτήματα υπάρχουν και για την τοπική κοινωνία. Η γειτονιά ήξερε κάτι; Το οικογενειακό περιβάλλον είχε αντιληφθεί φόβο, απειλές, ένταση; Οι υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας έχουν μηχανισμούς έγκαιρης παρέμβασης ή απλώς εμφανίζονται μετά το κακό;

Η υπόθεση της Δράμας δεν πρέπει να κλείσει με ένα ακόμη «δεν είχε γίνει καταγγελία». Διότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για ένα έγκλημα. Μιλάμε για πιθανή αλυσίδα παραλείψεων.

Και το πιο σκληρό ερώτημα μένει αναπάντητο: Αν μια γυναίκα είχε φοβηθεί ότι θα τη σκοτώσει ο άνθρωπος που ζούσε δίπλα της, ποιος την άκουσε πραγματικά πριν να είναι αργά