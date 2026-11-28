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Τους φυσικούς αυτουργούς του ξυλοδαρμού του Διευθύνοντος Συμβούλου γνωστής εισπρακτικής εταιρείας, ο οποίος τραυματίστηκε το πρωί της 3ης Μαρτίου, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ύστερα από πολύμηνη έρευνα.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες είχαν καταγράψει τους τρεις δράστες πριν και μετά την επίθεσή τους να κινούνται με ένα αυτοκίνητο, από τον αριθμό κυκλοφορίας του οποίου έφθασαν στον έναν ύποπτο, ενώ στον δεύτερο κατάφεραν να φθάσουν ακολουθώντας τη διαδρομή των δραστών, που κατέληξαν σε σπίτι εμπλεκομένου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 37χρονο και έναν 38χρονο, τους οποίους συνέλαβαν με ταυτόχρονη επιχείρηση το πρωί της Παρασκευής, ενώ ο τρίτος φερόμενος ως δράστης είναι ο 39χρονος, που είχαν συλλάβει στα Καλύβια, ύστερα από έφοδο στο σπίτι του, όπου εντόπισαν δύο πιστόλια, πολεμικό όπλο καλάσνικοφ και περισσότερα από 150.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων εντόπισαν περισσότερα από εξήντα χιλιάδες ευρώ, ποσότητα κάνναβης, χειροβομβίδα κρότου – λάμψης, GPS tracker, τέιζερ, ακόμα και κάποια από τα ρούχα, που φορούσαν κατά τη διάρκεια της πράξης τους.