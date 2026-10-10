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Ο συλληφθείς υποστήριξε ότι ο 32χρονος επιτέθηκε πρώτος και υπέβαλε μήνυση εναντίον του για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ο 18χρονος συνεργός του χρησιμοποίησε το μαχαίρι στην προσπάθειά του να τον απεγκλωβίσει από τον τραυματία.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το διαθέσιμο βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται να επιβεβαιώνει την εκδοχή που παρουσίασε ο 22χρονος δράστης.

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Στα χέρια των αρχών βρίσκεται και ο δεύτερος δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε έναν 32χρονο στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 18χρονος παρουσιάστηκε στην Ευελπίδων την ώρα που βρισκόταν εκεί ο 22χρονος για να περάσει αυτόφωρο.

Πρόκειται για το δεύτερο άτομο που αναζητούνταν από τις αρχές για το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς το βράδυ της Παρασκευής παρουσιάστηκε στους αστυνομικούς μαζί με τον δικηγόρο του ο 22χρονος, ένας εκ των δύο νεαρών τους οποίους είχε κατονομάσει ο 32χρονος τραυματίας ως δράστες της επίθεσης.

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Μάλιστα, σε βάρος του 22χρονου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον του τακτικού ανακριτή.

Ο 22χρονος, παρουσίασε στους αστυνομικούς μία εντελώς διαφορετική εκδοχή από εκείνη που ανέφερε ο τραυματίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο 32χρονος του επιτέθηκε, τον έριξε στο έδαφος, τον χτύπησε άγρια και ο 18χρονος φίλος του, στην προσπάθειά του να τον γλιτώσει, του κατάφερε το χτύπημα με το μαχαίρι στο πόδι. Υπέβαλε μήνυση, μάλιστα, σε βάρος του 32χρονου.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα στελέχη της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής έχουν στα χέρια τους βίντεο, στο οποίο απεικονίζεται το περιστατικό.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Η αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα, με φερόμενους ως δράστες δύο νεαρούς, ηλικίας 22 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται με τη νεοναζιστική οργάνωση «Προ Πάτρια» έχει προκαλέσει σοκ.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει όσα συνέβησαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως την Πέμπτη, λίγο μετά τις 16:00. Ο 32χρονος είχε βγάλει βόλτα τα δύο σκυλιά του και επέστρεφε στο σπίτι του, φορώντας λευκή μπλούζα.

Λίγες στιγμές αργότερα, ένα κόκκινο αυτοκίνητο σταμάτησε απέναντι από τον άνδρα, ενώ πίσω του έφτασε μια μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Ο ένας φορούσε λευκό κράνος, ενώ ο δεύτερος είχε επίσης καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Όταν το αυτοκίνητο αποχώρησε, οι δύο νεαροί κατέβηκαν από τη μηχανή και πλησίασαν τον 32χρονο, πιάνοντας κουβέντα μαζί του.

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Ο άνδρας συνέχισε την πορεία του, ωστόσο οι δύο νεαροί παρέμειναν δίπλα του. Σε κάποια στιγμή, εκείνος που φορούσε το λευκό κράνος τού έφραξε και πάλι τον δρόμο, ενώ στη συνέχεια ένας από τους δύο φαίνεται να τον σπρώχνει.

Η ένταση αυξάνεται στην συνέχεια καθώς οι τρεις άνδρες κινούνται προς τον κεντρικό δρόμο. Στις 16:09, οι δύο νεαροί εμφανίζονται να εμποδίζουν εκ νέου τον 32χρονο, ενώ ακούγονται φωνές. Ένας από αυτούς φέρεται να λέει: «Φασίστας είμαι».

Τρία λεπτά αργότερα, στις 16:12, η αντιπαράθεση μετατρέπεται σε συμπλοκή. Ο 32χρονος πιάνεται στα χέρια με έναν από τους δύο, ο οποίος φορά κράνος και έχει κρυμμένο το πρόσωπό του. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ακούγεται η φράση «Σφάξ’ τον», λίγο πριν ο 32χρονος δεχθεί επίθεση με μαχαίρι.

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Μετά τον τραυματισμό του, ο άνδρας σηκώνεται από το σημείο όπου βρίσκεται, κοντά σε δύο κάδους, και απομακρύνεται κουτσαίνοντας και κρατώντας το πόδι του. Οι δύο νεαροί συνεχίζουν να του φωνάζουν, προτού τρέξουν προς τη μοτοσικλέτα τους και εγκαταλείψουν το σημείο.