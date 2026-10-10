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Με τον δικηγόρο του εμφανίστηκε στις αστυνομικές αρχές το βράδυ της Παρασκευής ο 22χρονος, ένας εκ των δύο νεαρών τους οποίους είχε κατονομάσει ο 32χρονος τραυματίας από χτύπημα με μαχαίρι ως δράστες της επίθεσής του.

Ο 22χρονος, όμως, παρουσίασε μία εντελώς διαφορετική εκδοχή από εκείνη που ανέφερε ο τραυματίας στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο 32χρονος του επιτέθηκε, τον έριξε στο έδαφος, τον χτύπησε άγρια και ο 18χρονος φίλος του, στην προσπάθειά του να τον γλιτώσει, του κατάφερε το χτύπημα με το μαχαίρι στο πόδι. Υπέβαλε μήνυση, μάλιστα, σε βάρος του 32χρονου.

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Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα στελέχη της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής έχουν στα χέρια τους βίντεο, στο οποίο απεικονίζεται το περιστατικό. Ένα βίντεο, το οποίο φαίνεται πως επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του 22χρονου.

Ο νεαρός θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφασίσει για την περεταίρω ποινική μεταχείριση όλων των εμπλεκομένων, αφού δει το βίντεο και τις αντικρουόμενες καταθέσεις.