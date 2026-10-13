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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων μετέβησαν το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι, 18 και 22 ετών, για την επίθεση με μαχαίρι στον 32χρονο στην Ελευσίνα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή.



Αίτηση εξαίρεσης της ανακρίτριας κατέθεσαν οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων, 18 και 22 ετών.

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Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η υπεράσπιση στηρίζει το αίτημά της στο γεγονός ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον έναν από τους δύο κατηγορουμένους, παρότι εκείνος είχε ήδη παραδοθεί στις αρχές.

Την αίτηση καλείται πλέον να εξετάσει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει εάν συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης της δικαστικής λειτουργού.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια των δραστών εντοπίστηκαν μαχαίρια, σιδηρογροθιές, ρουχισμός συνδέσμων και εθνικιστικά-ακροδεξιά φυλλάδια. Σύμφωνα με το οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, οι δράστες φέρονται να είχαν στήσει ενέδρα στον 32χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κοντά στη μηριαία αρτηρία, ενώ ακούγονται να φωνάζουν «φασίστας είμαι» και να προτρέπουν «σφάξ’ τον».

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο 22χρονος κατηγορούμενος επιχειρεί να ανατρέψει τα δεδομένα ισχυριζόμενος ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση, έχοντας υποβάλει μάλιστα σχετική μήνυση. Ωστόσο, οι συνήγοροι του θύματος, Ελευθερία Τομπατζόγλου, Βασίλης Τσίλης και Αργύρης Συρίγος, απορρίπτουν τους ισχυρισμούς ως ψευδείς και παραπειστικούς, τονίζοντας πως «όλα δείχνουν ότι ο κύκλος της νεοναζιστικής βίας δεν έχει κλείσει».

Με πληροφορίες από: Dikastiko.gr