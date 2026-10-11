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Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι δύο δράστες που κατηγορούνται για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα.

Στον 22χρονο, μέλος νεοναζιστικής οργάνωσης, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο 18χρονος παραδόθηκε παρουσία δικηγόρου το απόγευμα του Σαββάτου.

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Μάγδα Φύσσα: «Δύσκολες μέρες, φριχτές»

Για το θέμα τοποθετήθηκε και η Μάγδα Φύσσα, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega. Είναι πολύ δύσκολες μέρες, φριχτές. Υπάρχει στρατολόγηση. Βγαίνουν και σφάζουν. Η εντολή αυτή είναι».

Η μητέρα του Παύλου Φύσσα βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα ο 32χρονος, για να του εκφράσει την αλληλεγγύη της.

Στο σπίτι του 22χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μία σιδερογροθιά, σουγιάδες, ένας πυρσός, αυτοκόλλητα και μπλούζες της ακροδεξιάς οργάνωσης «Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία».

«Εσύ είσαι πολλά χρόνια αριστερός και αντιρατσιστής»

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega News, ο 32χρονος επισήμανε ότι οι δράστες του συστήθηκαν ως φασίστες. «Ξεκίνησαν να μου λένε ότι είμαστε οι τάδε φασίστες και εδώ είμαστε εμείς και κάτι τέτοια. Δεν θεωρούσα ότι έχουν έρθει για δολοφονική επίθεση, αλλά για να φωνάξουν και να φανούν».

Ο ένας του επιτέθηκε, αλλά ο 32χρονος κατάφερε να αμυνθεί, τότε ο φασίστας άρχισε να φωνάζει στον φίλο του «”σφάξ’ τον”, ούρλιαζε “δώσε τον”».

Το θύμα είπε ότι τους ρώτησε γιατί επιτέθηκαν σε εκείνον. «Του ρώτησα “γιατί εμένα;”. Μου είπε: “Εσύ είσαι πολλά χρόνια αριστερός και αντιρατσιστής. Εσένα ξέρουμε, σε σένα ήρθαμε. Αν ξέραμε κάποιον άλλον, θα πηγαίναμε σε άλλον”».