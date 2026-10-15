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Θύμα μιας απάτης με λεία τεράστιας αξίας έπεσε μια 88χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Άγνωστοι, προσποιούμενοι υπαλλήλους του δήμου, κατάφεραν να της αποσπάσουν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολικής αξίας περίπου 4,7 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση παραμένει μέχρι σήμερα ανεξιχνίαστη, ενώ οι δράστες αναζητούνται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιτήδειοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, παρουσιάζοντας ένα υποτιθέμενο πρόβλημα ασφαλείας που σχετιζόταν με εργασίες της ΔΕΗ. Ειδικότερα, εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του δήμου Θεσσαλονίκης και την προειδοποίησαν για έναν δήθεν κίνδυνο που απειλούσε την περιουσία της, εξαιτίας των εργασιών που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν.

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Με αυτό το πρόσχημα, την έπεισαν ότι έπρεπε να συγκεντρώσει και να τοποθετήσει σε μια σακούλα τις χρυσές λίρες, τα κοσμήματα και τα υπόλοιπα πολύτιμα αντικείμενά της, προκειμένου να τα προστατεύσει. Η 88χρονη πείστηκε από όσα της είπαν, χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για ακόμη μία τηλεφωνική απάτη.

Ακολουθώντας τις οδηγίες των δραστών, τοποθέτησε στη σακούλα 4.766 χρυσές λίρες, καθώς και διάφορα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 4,7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, άφησε ανοιχτή την εξώπορτα του διαμερίσματός της, διευκολύνοντας άθελά της την πρόσβαση των επιτήδειων.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ατόμου που της παρουσιάστηκε ως υπάλληλος, παρέμεινε στην κρεβατοκάμαρά της, έχοντας κλείσει την πόρτα, με την εντύπωση ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια οι υποτιθέμενες εργασίες.

Όταν βγήκε από το δωμάτιο λίγη ώρα αργότερα, διαπίστωσε ότι είχε πέσει θύμα κλοπής και ότι τα πολύτιμα αντικείμενά της είχαν εξαφανιστεί.

Η ηλικιωμένη κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στην αστυνομία. Οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι μέχρι στιγμής παραμένουν ασύλληπτοι.