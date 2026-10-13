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Πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαπίστωσε τη διενέργεια χημειοθεραπειών στην εν λόγω κλινική χωρίς να υπάρχει η προβλεπόμενη νόμιμη άδεια.

Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης υπέγραψε απόφαση για το σφράγισμα της κλινικής, το οποίο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Οι συγγενείς ζητούν τη συνδρομή των αρχών για την ασφαλή μεταφορά των 27 εναπομεινάντων ασθενών σε κατάλληλες δομές υγείας.

Ο ιδιοκτήτης των κλινικών προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, αμφισβητώντας τις αποφάσεις που οδηγούν στο σφράγισμα των εγκαταστάσεων.

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Χωρίς να έχουν λάβει μέχρι στιγμής απάντηση στο υπόμνημα που κατέθεσαν στο υπουργείο Υγείας παραμένουν οι συγγενείς ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στην κλινική πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια.

Με το υπόμνημά τους, οι συγγενείς ζητούν να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά των ασθενών, καθώς 27 άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας εξακολουθούν να νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις.

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Όπως αναφέρει το thestival.gr, η κλινική αναμένεται να σφραγιστεί αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, βάσει απόφασης που υπέγραψε πριν από περίπου 15 ημέρες ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας. Την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, 18 ασθενείς μεταφέρθηκαν σε σπίτια συγγενών τους ή σε άλλες δομές, ενώ 27 εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην κλινική.

Οι συγγενείς υπογραμμίζουν ότι οι ασθενείς χρειάζονται αυξημένη ιατρική και νοσηλευτική υποστήριξη, η οποία δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί στο σπίτι. Για τον λόγο αυτό, απευθύνθηκαν στο υπουργείο Υγείας, ζητώντας τη συνδρομή του στην εξεύρεση κατάλληλων κλινικών και δομών φροντίδας.

«Όσοι έχουν βγάλει τους συγγενείς τους, τους έχουν πάρει στα σπίτια τους, με σκοπό δυο φορές και τρεις την εβδομάδα να πηγαίνουν στα νοσοκομεία για να κάνουν τις θεραπείες που πρέπει. Δηλαδή τώρα έχουν μπει αυτοί σε μια άλλη ταλαιπωρία» είπε συγγενής ασθενή.

Στο υπόμνημα, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι συγγενείς διευκρινίζουν ότι δεν ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να παραβλέψουν τη νομοθεσία ή να παραλείψουν τους προβλεπόμενους ελέγχους. Αντιθέτως, αναγνωρίζουν ότι η διασφάλιση της νομιμότητας και η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελούν υποχρεώσεις της Πολιτείας.

«Αυτό που ζητούμε είναι να προστατευθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα μέσα στην κλινική. Οι ασθενείς δεν είναι αριθμοί κλινών. Είναι άνθρωποι που, σε πολλές περιπτώσεις, νοσηλεύονται επί μακρό χρονικό διάστημα. Είναι κατακεκλιμένοι με χρόνια και σοβαρά προβλήματα υγείας, άνθρωποι που χρειάζονται συνεχή νοσηλευτική και ιατρική παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδοφλέβιες θεραπείες. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και ασθενείς με ψυχικά νοσήματα, για τους οποίους μια απότομη αλλαγή περιβάλλοντος και φροντίδας μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα δύσκολη και επιβαρυντική διαδικασία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια των οικογενειών τους, γιατί δεν υπάρχουν οι υποδομές για κατ’ οίκον νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα που απαιτεί η κατάστασή τους», αναφέρουν.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου σφραγίστηκε οριστικά και η δεύτερη κλινική του ίδιου ομίλου, στη Θέρμη, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε διαπιστωθεί έλλειψη του απαιτούμενου προσωπικού, με αποτέλεσμα να ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας.

Τέλος, ο ιδιοκτήτης των δύο κλινικών έχει προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, αμφισβητώντας τις αποφάσεις για τη σφράγισή τους.