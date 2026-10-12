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Σοβαρά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου της 20χρονης που έχασε τη ζωή της έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο στην ανατολική Θεσσαλονίκη παραμένουν αναπάντητα. Η οικογένειά της, η οποία όρισε τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων ως τεχνικό σύμβουλο κατά τη νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ζητά να διερευνηθούν όλες οι παράμετροι της υπόθεσης.

Στη σορό της νεαρής διενεργήθηκαν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

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«Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα μας δείξουν τόσο το ποια ή ποιες ουσίες επέδρασαν στον οργανισμό της 20χρονης και φυσικά σε ποια ποσότητα. Οι ιστολογικές εξετάσεις που επίσης έχουν ληφθεί με πολύ μεγάλη επιμέλεια, θα μας δείξουν ουσιαστικά το πώς αντέδρασε ο οργανισμός της 20χρονης», δήλωσε στην ΕΡΤ ο Γρηγόρης Λέων, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 20χρονη φέρεται να κατανάλωσε MDMA, γνωστό και ως ecstasy, μαζί με έναν συνομήλικο φίλο της, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιούνταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Λίγο αργότερα, η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ο νεαρός αναμένεται να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν το άτομο που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες, ενώ η εισαγγελέας έχει ήδη ασκήσει δίωξη κατά αγνώστων, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.