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Σαμαράς για παραίτηση Λιάκου: Να πω μόνο ότι η διαφθορά έχει γίνει πια καθημερινότητα

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επισκέφθηκε το δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου συζήτησε με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη για τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές προοπτικές της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν στη συνεργασία τους στο παρελθόν και στην ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω ευρύτερων συνεργασιών.

Παράλληλα, ο Αντώνης Σαμαράς άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την παραίτηση του υφυπουργού Εσωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η διαφθορά αποτελεί πλέον καθημερινό φαινόμενο.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνεχίζει τον κύκλο των επαφών του στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος περιλαμβάνει συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και νέους της πόλης.

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Τις επαφές του στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επιστρέφοντας σε συναντήσεις που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα μετά την αναγκαστική αναχώρησή του για την Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, περίπου στις 13:00, ο κ. Σαμαράς επισκέφθηκε το δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα.

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Η συζήτηση των δύο ανδρών διήρκεσε περισσότερο από 30 λεπτά και επικεντρώθηκε στα ζητήματα που απασχολούν την πόλη, στις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, αλλά και στις αναπτυξιακές δυνατότητες της Θεσσαλονίκης.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχε στο παρελθόν με τον Στέλιο Αγγελούδη, κάνοντας ειδική αναφορά στην περίοδο κατά την οποία βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Χαίρομαι που ένας άνθρωπος με τον οποίο είχα τη χαρά να συνεργαστώ στα χρόνια εκείνα τα δύσκολα που περάσαμε στο Μαξίμου και ξέρει καλά τι εννοώ στη λέξη δύσκολα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ πέρα τώρα και είναι επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Κύριε δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την επίσκεψη, επισημαίνοντας ότι παρουσίασε στον κ. Σαμαρά τα βασικά προβλήματα της πόλης, τις προτάσεις αντιμετώπισής τους, καθώς και τον προγραμματισμό της δημοτικής διοίκησης για την επόμενη περίοδο.

Ο Στέλιος Αγγελούδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων και των παραγωγικών δυνάμεων, κάνοντας λόγο για τη δημιουργία μιας «συμμαχίας ευθύνης», η οποία θα ενισχύσει τη φωνή της Θεσσαλονίκης και τη διεκδίκηση λύσεων για τα ζητήματά της.

«Η πόλη έχει ανάγκη από φίλους και υποστήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στο τέλος της συνάντησης ο κ. Αγγελούδης έδωσε στον κ. Σαμαρά ένα μπουκάλι κρασί από τον αστικό αμπελώνα της Θεσσαλονίκης, καθώς και ένα μπουκάλι ελαιόλαδο παραγωγής της πόλης.

Σαμαράς για παραίτηση Λιάκου: «Η διαφθορά έχει γίνει καθημερινότητα» – Νέα πυρά κατά της κυβέρνησης



Νέα παρέμβαση με σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης πραγματοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζοντας την παραίτηση του Ευάγγελου Λιάκου από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών, στον απόηχο των καταγγελιών που αφορούν τις απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες των δύο αδελφών του.

Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο σειράς επαφών και συναντήσεων, δεν περιορίστηκε σε ένα σύντομο σχόλιο για την αποχώρηση του υφυπουργού, αλλά εξαπέλυσε νέα πυρά για το ζήτημα της διαφθοράς και τη λειτουργία του κυβερνητικού μηχανισμού.

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«Να πω μόνο ότι η διαφθορά έχει γίνει καθημερινότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς, δίνοντας το στίγμα της κριτικής του προς την κυβέρνηση.

Οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά έγιναν μετά τη συνάντηση που είχε στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Σίνδου, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα του πρώην πρωθυπουργού περιλαμβάνει το απόγευμα συνάντηση με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, ενώ το βράδυ θα συναντηθεί με νέους στο καφέ-μπαρ Avenue.

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Την Κυριακή θα πραγματοποιήσει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων.

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