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«Να πω μόνο ότι η διαφθορά έχει γίνει πια καθημερινότητα» σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου.

«Η διαφθορά έχει γίνει κανονικότητα, δυστυχώς. Η σημερινή κυβέρνηση είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα. Βλέπουμε όλοι, κάθε μέρα βγαίνει κι ένα καινούργιο. Έχουμε γίνει πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η νοοτροπία αυτή έχει διαπεράσει όλον σχεδόν τον κυβερνητικό μηχανισμό» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη».

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