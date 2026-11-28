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«Και ο στόχος αυτός δεν είναι άλλος, από το να ενώσουμε σε ρεύμα νίκης τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που θέλει την Πολιτική Αλλαγή. Νίκης, συντρόφισσες και σύντροφοι!Καλά ακούσατε. Ούτε δεύτερη θέση, ούτε δεύτερη Κυριακή. Πρώτοι, από την πρώτη Κυριακή» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την ομιλία του στην δεύτερη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

«Έχουμε την ευθύνη να θέσουμε καθαρά μπροστά στο λαό το στόχο μας για την κρίσιμη μάχη των επερχόμενων εκλογών. Και ο στόχος αυτός δεν είναι άλλος, από το να ενώσουμε σε ρεύμα νίκης τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που θέλει την Πολιτική Αλλαγή» εξήγησε ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας πως«η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει την Αλλαγή. Εκατομμύρια άνθρωποι που διαφωνούν σε πολλά, συμφωνούν σήμερα σε ένα: Ως εδώ με τη διαφθορά. Με την αδικία. Με μια ζωή σε κατάσταση πολιορκίας. Αυτόν τον κόσμο, που αναζητά ελπίδα, διέξοδο, αλλαγή, κι έχει τη δύναμη να επιβάλει τη θέλησή του, θέλουμε και πρέπει να εμπνεύσουμε, να κινητοποιήσουμε, να ενώσουμε».

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«”Αλλαγή ή Διαφθορά;” το μήνυμα της κάλπης»

Ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας πως η χώρα έχει ανάγκη την πολιτική αλλαγή τόνισε πως το δίλημμα της κάλπης είναι Αλλαγή ή Διαφθορά;». Και συνέχισε λέγοντας πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει στόχο το 25%. Ξέρει ότι για αυτοδυναμία χρειάζεται ποσοστό της τάξης του 37%. Και η δική μας εκτίμηση είναι ότι η πραγματική του εκλογική δύναμη βρίσκεται κάτω από το 25%. Γι’ αυτό το λέω καθαρά. Είναι πολύ πιο πιθανό η ΕΛΑΣ να ξεπεράσει το 25% και να πάρει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, παρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κερδίσει την αυτοδυναμία. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της πρώτης Κυριακής. Η δυνατότητα υπάρχει, γιατί η κοινωνική πλειοψηφία που θέλει την Αλλαγή είναι ήδη υπαρκτή».

«Έχουμε το θράσος να στεκόμαστε απέναντι σε όσους μεθοδεύουν ηθική δολοφονία μας»

Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του, ύψωσε ασπίδα προστασίας στον γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ. Μιλτο Χατζηγιαννάκη λέγοντας πως «ήχησαν και ηχούν τα τύμπανα του πολέμου. Τίποτε περίεργο βέβαια, για τους περισσότερους από μας, που έμαθαν στη διαδρομή τους από πρώτο χέρι, πως αντιμετωπίζεται όποιος δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της διαφθοράς και της συναλλαγής».

Σε αυτή την συνθήκη τόνισε πως «εδώ που τα λέμε όμως, ένα θράσος το έχουμε. Το θράσος να είναι στη θέση του Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ όχι ένας αργόμισθος, ή ένας αργυραμοιβός της εξουσίας, αλλά ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Το θράσος να έχει μετατρέψει κάποια γραφεία του σε… γιάφκα της ΕΛ.Α.Σ. Το θράσος να στεκόμαστε αποφασιστικά απέναντι στα χαλκεία, που μεθοδεύουν και επιχειρούν την ηθική δολοφονία των στελεχών μας και την κατασυκοφάντηση της ΕΛ.Α.Σ. Και το θράσος βεβαίως να επιμένουμε να κάνουμε πολιτική όχι με την κρατική επιχορήγηση, ούτε με κρυφούς χορηγούς, αλλά με τη συνδρομή των μελών, των στελεχών και των φίλων μας».

Ο Αλέξης Τσίπρας, σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Πώς τα φέρνει όμως η ζωή καμιά φορά. Από τα σπιτάκια ανακύκλωσης, στα γραφεία του Μίλτου, κι από κει στα κελιά της ΓΑΔΑ και στα δίχτυα του εισαγγελέα. Ένα τσιγάρο δρόμος αποδείχτηκε η διαδρομή ενός εκ των βασικών κατηγορουμένων της συκοφαντίας. Χάνει όμως κανείς τα λόγια του και είναι δύσκολο να συγκρατήσει την οργή του, μπροστά στο δικό τους θράσος:

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Είναι παρανομία να γίνονται συνεδριάσεις της ΕΛ.Α.Σ σε κάποια γραφεία της εταιρίας του γραμματέα της. Αλλά όχι η διασπάθιση του ευρωπαϊκού χρήματος για σπιτάκια διαφθοράς.

Όχι τα πάνω από ένα δις δανεικά κι αγύριστα εκείνων που δεν τους αφήνει να κοιμηθούν το του Μιλτιάδου τρόπαιον: Δυο δωμάτια στη Φιλελλήνων για να συνεδριάζουμε.

Αλλά δε θα τους κάνουμε τη χάρη. Εμείς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε μέσα στην κοινωνία, να κάνουμε πολιτική με την κοινωνία, να ασκούμε το δικαίωμα του συνέρχεσθαι σε χώρους που προσφέρουν τα μέλη μας και να αντλούμε τα αναγκαία οικονομικά μέσα από τα μέλη και τους φίλους μας. Όχι από αγνώστους χορηγούς».

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