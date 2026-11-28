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Το «Μόνος στο Σπίτι» προτείνει ως ταινία της εβδομάδας ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας ότι «έχει σπιτάκια, πολλά σπιτάκια!»- αναφερόμενος στην υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης.

«Η ταινία της εβδομάδας έχει σπιτάκια. Πολλά σπιτάκια! Τόσα πολλά, που απειλούν να ρίξουν το Μέγαρο. Και σίγουρα ο ένοικός του θα αισθάνεται μοναξιά.. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης δεν ανακύκλωναν απορρίμματα, αλλά τη διαφθορά. Πίσω από κάθε σπιτάκι υπάρχουν υπερκοστολογήσεις και πίσω απο αυτές, υπογραφές και ευθύνες. Τόσα σπιτάκια όμως, κι ακόμη ψάχνουμε ποιος θα ανοίξει την πόρτα της δικαιοσύνης. Πάλι καλά που υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, μπας και ανοίξει έστω κάποιο παράθυρο γιατί μας έχει πνίξει η δυσοσμία» αναφέρεται στην ανάρτηση από τον Αλέξη Τσίπρα.

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