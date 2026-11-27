Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για την τρίτη αναβολή της δίκης σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Η νέα δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε από το δικαστήριο για τον Οκτώβριο του 2027.

Οι αλλεπάλληλες αναβολές προκαλούν έντονη κριτική σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πρόσφατων δικαστικών μεταρρυθμίσεων και την ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα.

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Διαβάζω το ρεπορτάζ της HuffPost για την τρίτη αναβολή της δίκης σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Ένας συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε αναβολή, το δικαστήριο την έκανε δεκτή και η νέα δικάσιμος προσδιορίστηκε για τον Οκτώβριο του 2027.

Και ακούω αυτή τη χαροκαμένη μάνα να δηλώνει ότι θα βρίσκεται εκεί όσες φορές χρειαστεί, για να δικαιώσει τη μνήμη του παιδιού της και να μην κλάψει άλλη μάνα.

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Ρωτώ: Καμαρώνει το πολιτικό μας σύστημα για αυτού του είδους την απονομή της Δικαιοσύνης;

Κύριε υπουργέ της Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, είστε ευχαριστημένος; Εσείς που εξαγγείλατε και νομοθετήσατε αλλαγές με τα Πενταμελή σε Τριμελή, για την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών;

Τι απέδωσαν οι μεταρρυθμίσεις;

Γιατί δικηγόροι με τους οποίους συνομιλώ μου λένε ότι με τις αλλαγές που έγιναν έχουν στομώσει τα Τριμελή και καθυστερεί η εκδίκαση υποθέσεων; Γιατί μου μεταφέρουν ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και στους κόλπους των δικαστικών λειτουργών;

Ένα πράγμα είναι πολύ απλό. Τρίτη αναβολή για δύο γονείς που περιμένουν τη δικαίωση για το δολοφονημένο παιδί τους.

Αλλά ακόμη και οι κατηγορούμενοι που βρίσκονται στις φυλακές έχουν κάθε δικαίωμα να εκδικαστούν οι εφέσεις τους σε εύλογο χρόνο, διεκδικώντας την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης ή τη μείωση των ποινών τους.

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Δεν ζητώ από τον υπουργό να παρέμβει στη δικαστική κρίση, αλλά είναι εύλογο να θέλουν οι πολίτες την έγκαιρη απονομή της Δικαιοσύνης.

Πόσα καρφιά ακόμη στις ψυχές τους;

Προσωπικά, κύριε υπουργέ, εκείνο που πρωτίστως με ενδιαφέρει είναι η μάνα και ο πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη.

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Και μαζί τους οι χιλιάδες άλλοι συμπολίτες μας που περιμένουν χρόνια στους διαδρόμους των δικαστηρίων αναζητώντας το δίκιο τους.

Μια Δικαιοσύνη που με τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις της μπήγει περισσότερα καρφιά στις ψυχές των ανθρώπων, αντί να τους προσφέρει την ανακούφιση της δικαίωσης.

Δεν μπορεί κάθε αναβολή να αντιμετωπίζεται ως μια απλή ημερολογιακή μετατόπιση. Πίσω από κάθε δικογραφία υπάρχουν ανθρώπινες ζωές.

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Πέντε και πλέον χρόνια μετά τη δολοφονία του Άλκη θα συνεδριάσει το Εφετείο. Και αυτό, εφόσον δεν υπάρξει νέα αναβολή.

Τα χάλια μας. Και σε αυτόν τον τομέα.

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