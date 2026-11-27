Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη μεταμεσονύκτια συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, στις 27 Νοεμβρίου 2026, μετά τον μαραθώνιο διαβουλεύσεων που ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το βάρος των διαπραγματεύσεων μεταφέρεται πλέον στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου, υπό την πίεση των εκλογικών αναμετρήσεων του 2027. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον συνολικό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034 κατά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής.

Η διαπραγματευτική διαδικασία οδηγήθηκε σε αδιέξοδο λόγω της στάσης επτά χωρών που επιμένουν σε περαιτέρω περικοπές, προκαλώντας την ακύρωση της δεύτερης ημέρας των εργασιών.

Παρά τη διαφωνία στο ύψος του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκε σύγκλιση σε θέματα όπως οι νέοι ίδιοι πόροι και η χρηματοδότηση της Ουκρανίας από 24 κράτη-μέλη.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισαν ότι απαιτείται περαιτέρω εργασία, με τις διαπραγματεύσεις να αναμένεται να συνεχιστούν τον Δεκέμβριο.

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«Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία για το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού». Με αυτή τη διαπίστωση ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επισφράγισε έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων που ξεκίνησε με δυσοίωνες προοπτικές το πρωί της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με τους «φειδωλούς» να γυρίζουν την πλάτη στη διαπραγματευτική του τακτική και η δεύτερη ημέρα της έκτακτης Συνόδου Κορυφής να ακυρώνεται.

«Είναι σαφές ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε σε συμφωνία», ανέφεραν ελληνικές κυβερνητικές πηγές, επισημαίνοντας ότι δεν θα ήταν ρεαλιστικό να αναμένεται η γεφύρωση τόσο σημαντικών διαφορών σε μία μόνο Σύνοδο.

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Στη μεταμεσονύκτια συνέντευξη Τύπου, Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέδειξαν, πάντως, ορισμένα σημεία σύγκλισης, κυρίως στους νέους ιδίους πόρους και στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Κόστα: Οι περισσότεροι αντιτίθενται σε νέες περικοπές

Ο Κόστα είχε ζητήσει από τους ηγέτες να επικεντρωθούν στο συνολικό ύψος του προϋπολογισμού 2028-2034, στην κατανομή των κονδυλίων και στους νέους ιδίους πόρους, δηλαδή σε νέες πηγές εσόδων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

«Ορισμένα κράτη-μέλη ζήτησαν περαιτέρω μειώσεις, τα περισσότερα αντιτάχθηκαν σε νέες περικοπές και ορισμένα πρότειναν ακόμη και την αναστροφή κάποιων περικοπών, ιδιαίτερα στη Συνοχή», δήλωσε.

Ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα είναι η διαπίστωσή του ότι «μεγάλη πλειοψηφία των κρατών-μελών ζήτησε να μην περιοριστεί η χρηματοδότηση για τη γεωργία και τη Συνοχή», δύο τομείς στους οποίους ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως κόκκινη γραμμή την αποτροπή νέων περικοπών.

Η πρόταση Κόστα προβλέπει προϋπολογισμό περίπου 1,78 τρισ. ευρώ, μειωμένο κατά 44 δισ. ευρώ έναντι της πρότασης της ιρλανδικής προεδρίας και κατά 204 δισ. ευρώ έναντι της αρχικής πρότασης της Κομισιόν, σε τρέχουσες τιμές.

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Παρά τις ήδη σημαντικές περικοπές, οι επτά «φειδωλές» χώρες, Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία και Βέλγιο, επιμένουν σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού και στον περιορισμό των εθνικών συνεισφορών τους. Μάλιστα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ορισμένες χώρες ζητούν οι περικοπές να φτάσουν τα 250 δισ. ευρώ (δηλαδή επιπλέον 50 δισ ευρώ).

Ο Κόστα απέφυγε να δεσμευτεί, υπενθυμίζοντας ότι απαιτείται ομοφωνία. Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για νέα συμβιβαστική πρόταση, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες στις κλειστές διαβουλεύσεις διερεύνησε περιθώρια πρόσθετων περικοπών, κυρίως στην αναπτυξιακή βοήθεια προς τρίτες χώρες.

Φον ντερ Λάιεν: Το δύσκολο παζλ και ο ψηφιακός φόρος

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We had a good discussion today on our next long-term EU budget. There is still a lot of work ahead of us.



Let us maintain our ambition.



On the size of the budget, new own resources and of course – timing.



We all know we need an agreement. https://t.co/Wv765cHCyL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2026

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμισε ότι τα δύο διαδοχικά διαπραγματευτικά κείμενα έχουν ήδη επιφέρει «σημαντικές περικοπές».

«Κατανοώ την ανάγκη για συμβιβασμούς. Ταυτόχρονα, πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στις προτεραιότητες που έχουμε συμφωνήσει συλλογικά. Τα τελευταία χρόνια, σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ζητούσαμε περισσότερη ευρωπαϊκή δράση», υπογράμμισε.

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«Απομένει ακόμη πολλή δουλειά. Τώρα πρέπει να συναρμολογηθούν όλα τα κομμάτια του παζλ. Αυτό θα αποτελέσει πρόκληση», πρόσθεσε.

Ανακοίνωσε, ωστόσο, πρόοδο στους νέους ιδίους πόρους, με τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών να συγκεντρώνει ευρεία υποστήριξη.

Ερωτηθείσα για το υψηλό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους του NextGenerationEU, υπερασπίστηκε το πρόγραμμα ως «μεγάλη επιτυχία» για την οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία.

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Ο Κόστα υπενθύμισε ότι είχε συμφωνηθεί η αποπληρωμή μέσω νέων ιδίων πόρων, αναφέροντας την ψηφιακή εισφορά και τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), για τον οποίο διαπιστώνει ευρεία συναίνεση, αλλά όχι ομοφωνία.

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Ουκρανία: Η εξίσωση των 23+1+3 και η βουλγαρική μειονότητα

Ο Κόστα ανακοίνωσε ότι 24 κράτη-μέλη υποστήριξαν την πρόταση της Κομισιόν για πρόσθετο δάνειο 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για το 2027.

«Ένα από αυτά, η Βουλγαρία, θα συμμετάσχει μόνο στο μη στρατιωτικό σκέλος, με έμφαση στις περιοχές όπου βρίσκεται η εθνική της μειονότητα», διευκρίνισε.

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Νωρίτερα, ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς είχε αναφέρει ότι Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία εξακολουθούν να αρνούνται τη συμμετοχή τους, ενώ οι υπόλοιπες 23 χώρες είναι έτοιμες να συμβάλουν και στα δύο σκέλη.

Δεν ικανοποιήθηκε, συνεπώς, η απαίτηση Μερτς για συμμετοχή και των 27. Ο Γερμανός καγκελάριος ζητά επίσης οι μελλοντικές αποφάσεις για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία αντί ομοφωνίας.

«Δίνουμε στην Ουκρανία όλα τα μέσα για να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος», τόνισε η φον ντερ Λάιεν. Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και θα επανέλθει τον Δεκέμβριο.

Το μποϊκοτάζ των «φειδωλών»

Σε μια προσπάθεια να σπάσει το διαπραγματευτικό αδιέξοδο, ο Αντόνιο Κόστα επέλεξε μια ασυνήθιστη για τα δεδομένα των Συνόδων Κορυφής διαδικασία, την οποία η HuffPost είχε χαρακτηρίσει πολιτικό «speed dating».

Αρχικά συναντήθηκε χωριστά με τους «φειδωλούς» και τους «Φίλους της Συνοχής» και στη συνέχεια επιχείρησε, μέσα από διαδοχικές συναντήσεις σε μικρότερες ομάδες χωρών με αντικρουόμενα συμφέροντα, να διερευνήσει τα περιθώρια αμοιβαίων παραχωρήσεων.

Ο σχεδιασμός του, ωστόσο, ανατράπηκε όταν οι «φειδωλοί» αποφάσισαν να απέχουν από τις επόμενες προγραμματισμένες συναντήσεις. Στο στρατόπεδό τους είχε επικρατήσει η εκτίμηση, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλούνται ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, ότι η τακτική του Κόστα αποσκοπούσε στη διάσπαση του κοινού τους διαπραγματευτικού μετώπου.

Μεταξύ των ηγετών που δεν προσήλθαν ήταν η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία επρόκειτο να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους ηγέτες της Ουγγαρίας, της Κροατίας και του Λουξεμβούργου.

«Δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια», απάντησε ο Κόστα ερωτηθείς για τη στάση των συγκεκριμένων κρατών-μελών, επιμένοντας ότι η διαδικασία τον βοήθησε να προσδιορίσει τις παραμέτρους ενός πιθανού συμβιβασμού.

Ο γαλλογερμανικός άξονας που λείπει και η πίεση των εκλογών

Σε αντίθεση με το 2020, όταν η σύμπραξη της Άνγκελα Μέρκελ με τον Εμανουέλ Μακρόν συνέβαλε στην υπέρβαση των ευρωπαϊκών αδιεξόδων, σήμερα απουσιάζει μια αντίστοιχη γαλλογερμανική συνεννόηση για τον προϋπολογισμό, ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Την ίδια ώρα ο Μερτς βλέπει περιθώρια για νέες περικοπές, ο Μακρόν τις χαρακτηρίζει «στρατηγικό λάθος», ενώ ο Μητσοτάκης προειδοποιεί ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να πετάξει την έκθεση Ντράγκι στα σκουπίδια της ιστορίας.

Οι τρεις ηγέτες συγκλίνουν, ωστόσο, στην ανάγκη συμφωνίας πριν από τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2027, κυρίως τις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Η πίεση αυτή δεν φαίνεται να κάμπτει την αδιαλλαξία άλλων «φειδωλών» κυβερνήσεων, όπως της Ολλανδίας.

Η Σύνοδος της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου ενδέχεται να εξελιχθεί σε πολυήμερο μαραθώνιο, με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Πέτερ Μάγιαρ να χαρακτηρίζει απίθανη μια συμφωνία περί τα Χριστούγεννα.

«Δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε την Ευρώπη», επιμένει ο Κόστα, εκτιμώντας ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι το τέλος του έτους.