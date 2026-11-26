Ο Εμανουέλ Μακρόν αποχωρεί από την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, έπειτα από έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων που δεν κατάφερε να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των «φειδωλών» χωρών και των «Φίλων της Συνοχής». Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε «στρατηγικό λάθος» τις νέες περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, την ώρα που το Βερολίνο επιμένει στη μείωσή του. Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού των «27» μετατίθεται για τον Δεκέμβριο, με τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2027 να στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια συμβιβασμού.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, λόγω των έντονων διαφωνιών μεταξύ των κρατών-μελών και του μποϊκοτάζ μέρους των διαβουλεύσεων από τις λεγόμενες «φειδωλές» χώρες.

Οι ηγέτες των 27 μετέθεσαν τις διαπραγματεύσεις για τη Σύνοδο της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη επίτευξης συμβιβασμού πριν από το τέλος του έτους.

Η Γερμανία ζητά περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό για λόγους δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενώ η Γαλλία προειδοποιεί ότι μια τέτοια συρρίκνωση θα αποτελούσε στρατηγικό λάθος για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα, οι «Φίλοι της Συνοχής», συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αντιτίθενται σθεναρά σε οριζόντιες μειώσεις που θα έπλητταν τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Συνοχής.

Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν περίπλοκες καθώς συνδέονται με το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας και την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ισορροπημένης συμφωνίας.

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Με το στρατόπεδο των «φειδωλών» χωρών να μποϊκοτάρει μέρος των διαβουλεύσεων που οργάνωσε ο Αντόνιο Κόστα και τις διαφορές με τους «Φίλους της Συνοχής» να παραμένουν μεγάλες, η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες οδεύει προς την ολοκλήρωσή της χωρίς συμφωνία για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, οι «27» συμφώνησαν ουσιαστικά ότι διαφωνούν, μεταθέτοντας την αναμέτρηση για τη Σύνοδο της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου η οποία ωστόσο αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο.

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Οι εργασίες δεν θα συνεχιστούν την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα η HuffPost. Οι ηγέτες αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου περί τα μεσάνυχτα, προκειμένου ο Κόστα να παρουσιάσει την αποτίμηση των διαβουλεύσεων.

Το Βερολίνο βλέπει περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερες περικοπές στον προϋπολογισμό, την ώρα που το Παρίσι προειδοποιεί ότι μια τέτοια εξέλιξη συνιστά «στρατηγικό λάθος» για την Ευρώπη.

Ωστόσο, Μακρόν και Μερτς συμφωνούν σε ένα κρίσιμο σημείο: οι εκλογικές αναμετρήσεις του 2027 καθιστούν επιτακτική την επίτευξη συμφωνίας πριν από το τέλος του έτους.

Το μποϊκοτάζ των «φειδωλών» και το ναυάγιο του πολιτικού «speed dating»

Η προσπάθεια του Αντόνιο Κόστα να ξεπεράσει τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των «φειδωλών» και των «Φίλων της Συνοχής», μέσα από διαδοχικές συναντήσεις σε διαφορετικές συνθέσεις, προσέκρουσε στην αντίδραση του πρώτου στρατοπέδου.

Σύμφωνα με το Rapporteur, η δυσαρέσκεια κορυφώθηκε μετά τη συμμετοχή του Φινλανδού πρωθυπουργού Πέτερι Όρπο σε συνάντηση με τους ηγέτες της Λετονίας, της Ιρλανδίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας, την οποία ο ίδιος έκρινε άκαρπη.

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Ακολούθησε η απόφαση των υπόλοιπων «φειδωλών» να μην προσέλθουν στις επόμενες προγραμματισμένες συναντήσεις. Μεταξύ αυτών και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία επρόκειτο να συμμετάσχει στη συνάντηση με τους ηγέτες της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Κροατίας και του Λουξεμβούργου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χωρίς τη Δανία, παρουσία του Κόστα και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ευρωπαίος διπλωμάτης, μιλώντας στο Politico, απέδωσε την αντίδραση των «φειδωλών» στην εκτίμησή τους ότι η στρατηγική του Κόστα αποσκοπούσε στη διάσπαση του κοινού τους μετώπου μέσω επιμέρους παραχωρήσεων.

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Μερτς: Περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερες περικοπές

Παρά την απουσία συμφωνίας, ο Γερμανός καγκελάριος διαπίστωσε κάποια κινητικότητα προς την κατεύθυνση που επιδιώκει το Βερολίνο: την περαιτέρω μείωση του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού.

«Όλοι πρέπει να κάνουμε οικονομίες και γι’ αυτό δεν πρέπει να δίνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποσχέσεις που δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον υπερβολικό δανεισμό απειλή και για την ίδια την κυριαρχία της Ευρώπης.

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Ο Μερτς επέμεινε στη διατήρηση των εκπτώσεων στις εθνικές συνεισφορές, υποστηρίζοντας ότι η Γερμανία καταβάλλει περίπου το ένα τέταρτο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, αλλά λαμβάνει μόλις το 8% των εκ των προτέρων κατανεμημένων κονδυλίων.

Εμφανίστηκε επίσης επιφυλακτικός ως προς τη δυνατότητα των νέων ιδίων πόρων να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ένωσης, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα στην οικονομική ισχύ και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Μακρόν: Δεν θα υπογράψω μια μη ισορροπημένη συμφωνία

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Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτηρίζοντας «στρατηγικό λάθος» την περαιτέρω συρρίκνωση του προϋπολογισμού, καθώς η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει ακόμη πιο πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα στον τομέα των επενδύσεων.

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«Η επίτευξη συμφωνίας δεν είναι αυτοσκοπός και δεν θα υπογράψω μια μη ισορροπημένη συμφωνία», δήλωσε, διαμηνύοντας ότι δεν πρέπει να περικοπεί «ούτε ένα ευρώ» από τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που προορίζονται για τη Γαλλία.

Παράλληλα, επέμεινε στην κατοχύρωση της «ευρωπαϊκής προτίμησης», ώστε οι επενδύσεις στην άμυνα, το διάστημα και τις στρατηγικές τεχνολογίες που χρηματοδοτούνται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ενισχύουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Στο ζήτημα των περικοπών, ο Μακρόν βρίσκεται κοντά στις θέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι, εάν συνεχιστεί η επιμονή σε περαιτέρω μειώσεις, η Ευρώπη μπορεί να πετάξει την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στα σκουπίδια της ιστορίας.

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Η ελληνική κόκκινη γραμμή παραμένει η απόρριψη νέων περικοπών στα κονδύλια της Συνοχής και της ΚΑΠ.

Πού αναζητά νέες περικοπές ο Κόστα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διερεύνησε στις αποψινές συναντήσεις το ενδεχόμενο πρόσθετων περικοπών, με την αναπτυξιακή βοήθεια προς τρίτες χώρες να βρίσκεται μεταξύ των κονδυλίων που ενδέχεται να υποστούν αναλογικά τις μεγαλύτερες μειώσεις.

Η τελευταία συμβιβαστική πρόταση του Κόστα προβλέπει ήδη περικοπές 44 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη διαπραγματευτική πρόταση, χωρίς να έχει ικανοποιήσει τα περισσότερα κράτη-μέλη.

Ουκρανία: Ο Μερτς ζητά αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία αντί ομοφωνίας

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, το οποίο η Γερμανία έχει συνδέσει πολιτικά με την έγκριση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για το νέο δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία με τη συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών. Επισήμανε, ωστόσο, ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ορισμένες από τις μέχρι σήμερα απρόθυμες κυβερνήσεις εξετάζουν τρόπους συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές πολιτικές τους ανάγκες.

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία έχει η απαίτηση του Γερμανού καγκελαρίου οι μελλοντικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία, ώστε να μην μπορεί ένα κράτος-μέλος να μπλοκάρει μόνο του τις σχετικές αποφάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μερτς ζητά τη δημιουργία αποθεματικού για τη μακροπρόθεσμη οικονομική στήριξη του Κιέβου, με τη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών.

Όπως έχει αναφέρει η HuffPost, η σύνδεση των δύο ζητημάτων αφήνει περιθώρια για ένα ευρύτερο διαπραγματευτικό παζάρι, με πιθανές αμοιβαίες παραχωρήσεις και ανταλλάγματα μεταξύ των κυβερνήσεων.

Οι εκλογές του 2027 και η προθεσμία των Χριστουγέννων

Παρά τις διαφωνίες τους, Μακρόν και Μερτς αναγνωρίζουν ότι οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και οι εκλογικές αναμετρήσεις σε σειρά άλλων κρατών-μελών το 2027 θα δυσχεράνουν ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις.

«Συμφωνώ με τον πρόεδρο Μακρόν. Μιλήσαμε γι’ αυτό πριν από λίγες ημέρες. Πράγματι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε ο Μερτς.

Δεν απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο η Σύνοδος του Δεκεμβρίου να διαρκέσει περισσότερο από τις δύο προγραμματισμένες ημέρες.

«Όλοι θέλουμε να είμαστε στα σπίτια μας τα Χριστούγεννα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχη προειδοποίηση είχε διατυπώσει από το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτιμώντας ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία τον Δεκέμβριο, οι πολιτικές εξελίξεις σε αρκετά κράτη-μέλη θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την επίτευξή της το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Ερωτηθείς, τέλος, για τη φιλοδοξία του Μακρόν να διαδραματίσει ρόλο γεφυροποιού στις διαπραγματεύσεις, ο Μερτς υπενθύμισε ότι κάθε ηγέτης εκπροσωπεί τα συμφέροντα της χώρας του.

«Είμαστε 27 γεφυροποιοί που θέλουμε να βρούμε μια λύση για την Ευρώπη», απάντησε.

Προς το παρόν, πάντως, οι 27 γεφυροποιοί έχουν τρεις εβδομάδες στη διάθεσή τους για να βρουν τη γέφυρα που θα τους επιτρέψει να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από τα Χριστούγεννα.