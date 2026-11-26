Φωτογραφία αρχείου Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε παλαιότερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Eurokinissi

Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής: Στα χαρακώματα οι «27» για τον προϋπολογισμό και τα 45 δισ. για την Ουκρανία

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο περαιτέρω περικοπών στους πόρους της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατά τη Σύνοδο Κορυφής.

Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει την ανάγκη για έναν ισχυρό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τονίζοντας ότι η χρηματοδότηση κρίσιμων πολιτικών απαιτεί επαρκή οικονομικά μέσα.

Ο πρωθυπουργός πρότεινε την κοινή ευρωπαϊκή δημοπράτηση του ραδιοφάσματος 6G ως καινοτόμο πηγή εσόδων για την ενίσχυση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός του Δεκεμβρίου κρίνεται πολιτικά επιτακτική, καθώς οι επερχόμενες εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις ενδέχεται να δυσχεράνουν τις διαπραγματεύσεις το 2027.

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Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί περαιτέρω περικοπές στους πόρους της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε πολιτικά επιτακτική την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον νέο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2028–2034 στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου, ενώ δήλωσε ανοιχτός στη διερεύνηση νέων πηγών εσόδων της ΕΕ, αναδεικνύοντας την ελληνική πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή δημοπράτηση του ραδιοφάσματος 6G.

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«Προσερχόμαστε σήμερα σε ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να συζητήσουμε για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την επόμενη επταετία. Εν μέσω σημαντικών διαφορών θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση δεχόμενοι κάποιες κοινές παραδοχές.

Δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μια Ευρώπη η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς ενέργειας, της προστασίας των συνόρων, χωρίς να της δώσουμε τα οικονομικά μέσα ώστε να μπορεί να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού έρχεται εν μέσω πιέσεων από τις «φειδωλές» χώρες, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Δανία, για περαιτέρω περιορισμό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, παρά τις περικοπές ύψους 204 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές που προβλέπει η αναθεωρημένη πρόταση Κόστα έναντι της αρχικής πρότασης της Κομισιόν.

Οι ελληνικές κόκκινες γραμμές

«Και σίγουρα δεν μπορούμε να δεχτούμε μια Ευρώπη η οποία θα παραμελεί τις πολιτικές συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Είναι ταυτοτικές πολιτικές, οι οποίες είναι κατοχυρωμένες στις ευρωπαϊκές Συνθήκες και οι οποίες συνδέονται στα μάτια των πολιτών μας με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τη «φιλότιμη και φιλόδοξη προσπάθεια» του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να γεφυρώσει την απόσταση που χωρίζει πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

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«Θέλω όμως να είμαι απολύτως σαφής ότι η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, δεν θα μπορούν επί της αρχής να δεχθούν περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής», υπογράμμισε.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους «Φίλους της Συνοχής», τις χώρες που διεκδικούν την προστασία των κονδυλίων για την περιφερειακή ανάπτυξη, τις υποδομές και την απασχόληση, μεγάλο μέρος των οποίων στη χώρα μας αξιοποιείται μέσω του ΕΣΠΑ.

Οι νέοι ίδιοι πόροι και η ελληνική πρόταση για το 6G

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να διερευνήσει καινοτόμες λύσεις για την εξεύρεση νέων ιδίων πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι «για να χρηματοδοτήσουμε έναν πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό».

«Εξάλλου, η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει μια πρόταση για μια κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G, η οποία έχει γίνει καταρχάς θετικά αποδεκτή από πολλούς από τους συναδέλφους μας», ανέφερε.

Πρόκειται για την πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη για την αξιοποίηση εσόδων από τις μελλοντικές δημοπρασίες αδειών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών έκτης γενιάς, η οποία έχει συμπεριληφθεί προς περαιτέρω εξέταση στην πρόταση Κόστα.

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Οι νέοι ίδιοι πόροι, όπως η προτεινόμενη φορολόγηση των ψηφιακών κολοσσών, αποτελούν πρόσθετες πηγές εσόδων της ΕΕ που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανάγκη αύξησης των εθνικών συνεισφορών.

Η προειδοποίηση για τις πολιτικές εξελίξεις του 2027

«Να καταλήξω λέγοντας ότι είναι πολιτικά επιτακτικό να βρεθεί μια οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, καθώς αν αυτό δεν συμβεί, οι πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την πολιτική συμφωνία το πρώτο εξάμηνο του 2027», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πολιτικός χρόνος στενεύει, καθώς το 2027 προβλέπονται προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και βουλευτικές στην Ιταλία, την Πολωνία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία, περιορίζοντας τα περιθώρια παραχωρήσεων των κυβερνήσεων. Το Παρίσι έχει ήδη προειδοποιήσει για τις δυσκολίες συνέχισης των διαπραγματεύσεων μετά το τέλος του έτους, ελλείψει συμφωνίας τον Δεκέμβριο.

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Ο πρωθυπουργός κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα προσέρχεται στη συζήτηση «με διάθεση να παίξει έναν δημιουργικό ρόλο», έχοντας παράλληλα επίγνωση των κόκκινων γραμμών που υπερασπίζεται μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι τρεις στόχοι του Κόστα

Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Αντόνιο Κόστα έθεσε τρεις στόχους: σύγκλιση ως προς το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού, την κατανομή των κονδυλίων και τους νέους ιδίους πόρους. Απηύθυνε έκκληση στους ηγέτες για εποικοδομητική στάση και πνεύμα συμβιβασμού, υπενθυμίζοντας ότι για την επίτευξη συμφωνίας απαιτείται ομοφωνία.

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