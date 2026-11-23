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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει τη σύγκριση με την προηγούμενη διακυβέρνηση και τονίζει την ανάγκη διατήρησης της οικονομικής προόδου που έχει επιτευχθεί.

Παράλληλα, η κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επιδιώκοντας παράλληλα τη συσπείρωση των ψηφοφόρων και την αποφυγή της χαλαρής ψήφου.

Το Μέγαρο Μαξίμου σχεδιάζει να προσεγγίσει εκ νέου το κέντρο και να ανακόψει τις εκλογικές διαρροές προς τα δεξιά, εστιάζοντας στην υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων.

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Στο δίλημμα «σταθερότητα ή επιστροφή στα παλιά και την αβεβαιότητα» επενδύει όλο και περισσότερο το κυβερνητικό επιτελείο, με ορίζοντα την εκλογική αναμέτρηση του 2027.

Στις δύο τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης -στην Ηλιούπολη το απόγευμα της Παρασκευής και στην κυριακάτικη ανασκόπηση του- έθεσε ευθέως το διακύβευμα των εκλογών.

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Τονίζοντας τη διεθνή αβεβαιότητα, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αναδείξει την τροχιά προόδου που, όπως υποστηρίζει, βρίσκεται η χώρα και έθεσε το δίλημμα που αναμένεται να αποτελέσει και το κεντρικό προεκλογικό σύνθημα της κυβέρνησης:

«Το 2027, χρονιά εθνικών εκλογών, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Είναι ευθύνη όλων μας να μη χαθεί ό,τι πετύχαμε με τόσο κόπο».

Λίγες ώρες νωρίτερα, από την Ηλιούπολη, ανέφερε: «Αυτό το οποίο νομίζω θα πρέπει να αναλογιστούν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες είναι αν σε αυτή τη συγκυρία θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη ρεαλιστική ελπίδα μιας καλύτερης Ελλάδας ή αν θέλουμε να πειραματιστούμε και να μπούμε σε περιπέτειες.»

Με σαφείς αιχμές προς την αντιπολίτευση -ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι «οι εποχές που φλερτάραμε με την απόλυτη καταστροφή δεν είναι τόσο μακρινές»- και προτάσσοντας τις τελευταίες θετικές εξελίξεις με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της εκταμίευσης και των τελευταίων ελληνικών αιτημάτων πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 11,32 δισ. ευρώ, ο πρωθυπουργός εστίασε στην ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας.

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η σύγκριση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και η έλλειψη ρεαλιστικών προτάσεων από την αντιπολίτευση ώστε να πείσει τους ψηφοφόρους ότι η μόνη λύση είναι μία νέα τετραετία της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, βασική επιδίωξη είναι να «ξορκισθεί» η χαλαρή ψήφος. «Μία είναι η κάλπη», είχε επισημάνει ο πρωθυπουργός και αναμένεται να επιμείνει σε αυτό την επόμενη περίοδο και μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών.

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Κρίσιμος παράγοντας για τον σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου είναι να σταματήσει τις διαρροές προς τα δεξιά της παράταξης ενώ θα συνεχιστεί και το «άνοιγμα» προς το κέντρο.

Σχετικά με το βασικό πρόβλημα της κοινωνίας, την ακρίβεια, το κυβερνητικό επιτελείο εκτιμά ότι τώρα θα αρχίζει να βλέπει ο πολίτης στην τσέπη του την εφαρμογή των μέτρων που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και παρά τις διαπιστωμένες δυσκολίες που προκαλούν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι ανατιμήσεις στην αγορά, μπορεί το οικονομικό περιβάλλον -ανάλογα βέβαια και με τις διεθνείς εξελίξεις- να βελτιωθεί τους επόμενους μήνες. Για αυτό και η κυβέρνηση τονίζει διαρκώς τις παρεμβάσεις που έχει κάνει για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και τη δυνατότητα συνέχισης αυτής της στήριξης, πάντα όμως στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Αυτή η ανάδειξη των διλημμάτων σε συνδυασμό με την υλοποίηση μέχρι τις εκλογές των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει το 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτιμάται από κυβερνητικά στελέχη ότι μπορούν τελικά να οδηγήσουν στην επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων που την είχαν στηρίξει στο παρελθόν και τελικά στη συσπείρωση των δυνάμεων που απαιτούνται για μία νέα αυτοδυναμία.

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