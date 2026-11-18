Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης συζητούν σήμερα στη Λευκωσία την πρόοδο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Οι δύο ηγέτες εξετάζουν την πορεία των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου, η οποία εξελίσσεται ομαλά και εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Στο πλαίσιο της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου, οι αντιπροσωπείες θα συζητήσουν θέματα όπως η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και η κοινή προετοιμασία απέναντι στην κλιματική κρίση.

Η συνάντηση επιβεβαιώνει τη συνεργασία των δύο χωρών σε σειρά τομέων, ενισχύοντας τον ρόλο τους ως πυλώνων σταθερότητας στην περιοχή.

Παράλληλα, αναμένεται να αναφερθούν στην απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Αίγυπτο, η οποία το θεωρεί νομικά άκυρο και στερούμενο συνεπειών.

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Η πορεία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου GSI θα συζητηθεί σήμερα στη Λευκωσία κατά τη συνάντηση που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου.

Η επανεκκίνηση των ερευνών από το γαλλικό πλοίο που εξελίσσεται ομαλά μέχρι αυτή την ώρα έχει προκαλέσει την ικανοποίηση των δύο ηγετών που βλέπουν ότι προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό ένα έργο που θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια και που είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

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Οι διπλωματικές κινήσεις που προηγήθηκαν είχαν άμεσο αποτέλεσμα και η πόντιση του καλωδίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί. Αναφορά αναμένεται να γίνει και στην απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Αίγυπτο, η οποία το θεωρεί απολύτως άκυρο και στερούμενο οποιασδήποτε έννομης συνέπειας, αμφισβητώντας έτσι τις θαλάσσιες οριοθετήσεις που επιδιώκει η τουρκολιβυκή συνεργασία.

Επίσης, στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας αναμένεται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Η συνάντηση τους θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διακυβερνητικής Συνόδου.

Αυτό το σχήμα συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου που θεσμοθετήθηκε επίσημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη το 2023, έχει ως στόχο την ενίσχυση της σχέσης Αθήνας – Λευκωσίας και τον καλύτερο πολιτικό συντονισμό μεταξύ των δύο πλευρών. Και φαίνεται ότι έχει φέρει αποτελέσματα καθώς σε μία σειρά από τομείς, όπως ψηφιακές υπηρεσίες, διαλειτουργικότητα, ναυτιλία, ασφάλεια, εμπόριο, τουρισμό, δημόσια υγεία, υπάρχουν πλέον πιο στενές σχέσεις.

Τα δύο μεγάλα θέματα που θα απασχολήσουν τη φετινή Σύνοδο είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών και η κοινή προετοιμασία απέναντι στην κλιματική κρίση., με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία ανθρώπινων ζωών και φυσικού πλούτου.

Αυτό που σημειώνουν κυβερνητικές πηγές είναι ότι ο συντονισμός που έχει επιτευχθεί μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας επιβεβαιώνει τον ρόλο των δύο χωρών ως πυλώνων σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Και μάλιστα σε μία εποχή έντονης αβεβαιότητας και σημαντικών προκλήσεων. Παράλληλα οι ίδιες πηγές συμπληρώνουν ότι στο επίπεδο της ΕΕ οι οικονομίες των δύο χωρών έχουν καταφέρει να μειώσουν το χρέος τους τηρώντας τη δημοσιονομική ισορροπία μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Σήμερα στη Λευκωσία θα βρίσκεται σχεδόν η μισή ελληνική κυβέρνηση καθώς θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο οι Υπουργοί Εξωτερικών, Επικρατείας, Παιδείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού, Τουρισμού, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι Υφυπουργοί Υγείας, Εργασίας, Ναυτιλίας.