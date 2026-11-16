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Ο πολεοδομικός σχεδιασμός του κυβερνητικού επιτελείου και κυρίως η πρόβλεψη που υπάρχει από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για μεταφορά συντελεστή δόμησης και δημιουργία νέων Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ), ειναι το θέμα της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επτά δημάρχους δήμων των του Βόρειου Τομέα της Αθήνας (Κηφισιά, Φιλοθέη – Ψυχικό, Χαλάνδρι, Λυκόβρυση – Πεύκη, Μεταμόρφωσης, Νέα Ιωνία, Παπάγου – Χολαργός).

Οι επτά δήμαρχοι πέρασαν πριν από λίγη ώρα τον πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου για τη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό.

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Οι δημοτικές αρχές αντιδρούν στον σχεδιασμό της κυβέρνησης καθώς υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα σχέδιο που θα αλλοιώσει την πολεοδομική φυσιογνωμία των δήμων αυτών καθώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε συγκεκριμένες ζώνες τους μπορεί να προστεθούν εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα οικοδομήσιμης επιφάνειας, αλλάζοντας τελείως -προς το χειρότερο όπως υποστηρίζουν- την σημερινή εικόνα (περισσότερα και πιο ψηλά κτίρια, λιγότερο πράσινο, πιο έντονο το πρόβλημα της κίνησης των οχημάτων, επιβάρυνση των υποδομών).

Για αυτόν το λόγο είχαν αποστείλει πριν από λίγες ημέρες και σχετική επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητώντας την επανεκκίνηση του διαλόγου για τον σχεδιασμό.

Τη λύση καλείται πλέον να δώσει ο πρωθυπουργός ενώ τις προηγούμενες ώρες κυβερνητικά στελέχη που εκλέγονται στα βόρεια προάστια σε συνεντεύξεις τους τοποθέτηθηκαν για το θέμα που έχει προκύψει. Ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι πρόκειται για μία τεχνική συζήτηση και αναηζτείται μία συναινετική λύση τονίζοντας πάντως ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για μεταφορά συντελεστή δόμησης από κάποιον δήμο σε άλλον, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτιμώντας ότι δεν πρόκειται να περάσει ένας τέτοιος σχεδιασμός, διευκρίνιζε ότι πρόκειται για μία διαβούλευση και όχι για αποφάσεις που έχουν ληφθεί.