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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το έργο έχει λάβει άδειες αποκλειστικά από την Ελλάδα και την Κύπρο, εκτιμώντας ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση της έντασης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός προετοιμάζει το κυβερνητικό έργο ενόψει των επερχόμενων εκλογών, θέτοντας ως βασικό στόχο την επίτευξη αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία.

Ο ίδιος απέκλεισε συνεργασίες με κόμματα της δεξιάς ή τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διερεύνησης συνεργασίας μόνο με το ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, ο κ.

Μητσοτάκης έθεσε το εκλογικό αποτέλεσμα κάτω από το 25% ως ένα κακό σενάριο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που του αναλογεί.

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Η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το καλώδιο συνεχίζεται αμείωτη με τα τελευταία επεισόδια να εκτυλίσσονται το βράδυ της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου.

Ενώ το γαλλικό πλοίο έχει αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου και ξεκινά το ερευνητικό του έργο, η τουρκική πλευρά εξέδωσε νέα NAVTEX με την οποία επιχειρεί να εμφανιστεί η Τουρκία ως η χώρα που αδειοδοτεί τις έρευνες για το καλώδιο.

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Η ελληνική απάντηση ήταν άμεση. Αρχικά μέσω διπλωματικών κύκλων που ξεκαθάριζαν ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μόνες χώρες που έλαβαν αίτημα αδειοδότησης από τη γαλλική πλευρά και αυτές που εξέδωσαν τις σχετικές άδειες ερευνών ενώ τόνιζαν ότι η τουρκική NAVTEX είναι άνευ σημασίας. Λίγες ώρες μετά, τα μεσάνυχτα, ο σταθμός Ηρακλείου εξέδωσε αντι-NAVTEX απαντώντας έτσι επισήμως στους τουρκικούς ισχυρισμούς.

Το πως θα αντιδράσει τελικά η Τουρκία και το πόσο είναι αποφασισμένη να τραβήξει…το «καλώδιο», μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε συνέδριο που διοργάνωσε το «Πρώτο Θέμα» υποστήριξε ότι το ταξίδι του γαλλικού ερευνητικού πλοίου θα είναι χωρίς αναταράξεις, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή για κάθε ενδεχόμενο, εκτιμώντας όμως ότι η άλλη πλευρά δεν θα κλιμακώσει την ένταση. Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός, πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για το οποίο έχουν δώσει άδεια μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αποφασισμένος για δυναμική αντίδραση της Αθήνας σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Ο στόχος της αυτοδυναμίας

Με τα βλέμματα λοιπόν στραμμένα στο Αιγαίο και στις έρευνες που ξεκίνησε το Abeille Marengo, το κυβερνητικό στρατόπεδο συνεχίζει την προετοιμασία του για τις εκλογές της άνοιξης. Στη συζήτηση που είχε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αντώνη Σρόιτερ απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, αποκλείοντας μόνο την Κυριακή του Πάσχα, στις 2 Μαϊου, αφήνοντας έτσι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ήδη υπάρχουν σενάρια και φήμες για τις 16 Μαϊου όμως δεν επιβεβαιώνεται τίποτα και το πιθανότερο είναι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός να μην έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις.

Το σίγουρο είναι ότι θέλει να εντείνει τους ρυθμούς εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου ώστε στο τέλος της κυβερνητικής θητείας να έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει. Με τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει ένα προεκλογικό ντεμαράζ μέχρι τις εκλογές έχοντας ξεκάθαρο στόχο την αυτοδυναμία.

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Μόνος πιθανός κυβερνητικός εταίρος το ΠΑΣΟΚ

Ένας στόχος όμως που για την ώρα -και σύμφωνα με τους δημοσκόπους- μοιάζει αρκετά μακρινός. Και κάπου εδώ ξεκινάνε τα σενάρια για την επόμενη ημέρα. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που δεν πετύχει την αυτοδυναμία; Θα επιδιώξει κάποια μετεκλογική συνεργασία;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ξεκάθαρος.

«Έχω αποκλείσει κυβέρνηση συνεργασίας με τα μικρά κόμματα που είναι στα δεξιά μας», τόνισε ο πρωθυπουργός επικαλούμενος ότι υπάρχει ιδεολογικός άβυσσος που τα χωρίζει με τη Νέα Δημοκρατία, «και έχω πει ότι το μόνο κόμμα με το οποίο δυνητικά θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι το ΠΑΣΟΚ.»

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Είναι εμφανές λοιπόν ότι η Πειραιώς βλέπει μόνο τη Χαριλάου Τρικούπη ως έναν δυνητικό κυβερνητικό εταίρο και η πίεση που θα ασκηθεί το επόμενο διάστημα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη αναμένεται να ενταθεί.

Με δεδομένη όμως την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ να μη συνεργαστεί με τη ΝΔ, ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι η αυτοδυναμία για το κόμμα του φαντάζει ως «η μόνη ρεαλιστική επιλογή για να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα».

Όπως ήταν επόμενο απέκλεισε επίσης κατηγορηματικά κάθε σκέψη συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

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«Ο κ. Τσίπρας, μην ξέροντας τι να κάνει, κάνει αυτό που ξέρει. Και αυτό που ξέρει να κάνει, είναι αυτό το οποίο κάνει: είναι να πολώνει, να οξύνει. Το έκανε και πριν από 15 χρόνια, τότε είχε και μια «φρεσκάδα». Τώρα μου φαίνονται όλα αυτά, τι να σας πω, λίγο παρωχημένα», είπε μεταξύ άλλων για αυτό το σενάριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το δίλλημα των εκλογών και ο πήχης του 25%

Το ερώτημα που προκύπτει πλέον, από τη στιγμή που στον ορίζοντα δεν διαφαίνεται κάποια πιθανότητα συνεργασίας με άλλο κόμμα, πως θα κυβερνηθεί η χώρα. Η πεποίθηση που υπάρχει στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι ότι μπροστά στον κίνδυνο ακυβερνησίας, την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και υπό την πίεση και των διεθνών εξελίξεων, οι πολίτες θα επιλέξουν και πάλι αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία.

«Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τις πολιτικές μας, αλλά βαλτωμένη δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Παίρνει πολλές αποφάσεις. Άρα, το πρώτο που πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες είναι αν είναι καλό να έχουμε μία αυτοδύναμη κυβέρνηση ή μία κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί αυτοί θα αποφασίσουν τελικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός θέτοντας εμμέσως και το δίλλημα των εκλογών.

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Παράλληλα ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο μίας εκλογικής νίκης αλλά με ποσοστά χαμηλότερα από αυτά που προσδοκά.

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«Θεωρώ ότι σίγουρα, αν ήμασταν κάτω από το 25%, θα ήταν ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα δίσταζα καθόλου να αναλάβω τις ευθύνες μου» ήταν ο πήχης που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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