Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ στο πλαίσιο του συνεδρίου Greece Talks. Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με χιούορ όταν ρωτήθηκε για την απόφασή του να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία, κάνοντας αναφορά στη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον Αντώνη Σρόιτερ στο Greece Talks 2026.

Η ατάκα Μητσοτάκη στον Σρόιτερ για τη Μαρέβα

«Είστε συνεννοημένος με τη γυναίκα μου;», απάντησε αρχικά χαμογελώντας ο πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η πρόθεσή του να συνεχίσει στην πρωθυπουργία συνδέεται με τις μεγάλες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, αλλά και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει από τη διαχείριση κρίσεων και τις διεθνείς επαφές του.

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«Έχω αποκτήσει πια μια συμπυκνωμένη εμπειρία που πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη για τη χώρα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά τόσο λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων όσο και λόγω των αλλαγών που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη.

«Την επόμενη τετραετία θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με τους νικητές ή τους ηττημένους», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε μια ηλικία στην οποία έχει ακόμη τη διάθεση και την όρεξη να προσφέρει.

Έσπευσε, πάντως, να συνδέσει τη διεκδίκηση νέας εντολής με τον απολογισμό της σημερινής κυβερνητικής θητείας.

«Με “προσέλαβαν” το 2023 για να κάνω συγκεκριμένα πράγματα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει στους πολίτες τι υλοποίησε από όσα είχε δεσμευτεί να κάνει.

«Δεν λέμε ότι τα κάναμε όλα τέλεια, αλλά λέμε ότι τις βασικές δεσμεύσεις μας τις τηρήσαμε», κατέληξε, περιγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεκδικήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις επόμενες εκλογές.