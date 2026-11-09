Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις Σέρρες όπου συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για τους πολιούχους της πόλης, Παμμεγίστους Ταξιάρχες, ενώ πραγματοποίησε και επισκέψεις στην περιοχή.Κυριακη 8 Νοεμβριου 2026

(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

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Ένα απρόσμενο περιστατικό με πρωταγωνιστές τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ένα μικρό αγόρι σημειώθηκε κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στις Σέρρες, χαρίζοντας μια χιουμοριστική στιγμή που καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες και γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Ο πρωθυπουργός βρισκόταν ανάμεσα σε πολίτες, συνομιλούσε με όσους είχαν συγκεντρωθεί για να τον συναντήσουν και αντάλλασσε χαιρετισμούς, όταν ένα μικρό αγόρι αποφάσισε να τον πλησιάσει και να του απευθύνει ένα ασυνήθιστο αίτημα.

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Συγκεκριμένα, το παιδί δεν δίστασε να ζητήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ποσό των 2.000 ευρώ, αιφνιδιάζοντάς τον με την ευθύτητα και τον αυθορμητισμό του.

«Πού να τα βρω ρε μεγάλε, με πέρασες για τράπεζα;» – Η απάντηση Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετώπισε το αίτημα με χιούμορ, απαντώντας χαρακτηριστικά: «Πού να τα βρω ρε μεγάλε, με πέρασες για τράπεζα;».

Η ατάκα του πρωθυπουργού προκάλεσε γέλια στους παρευρισκόμενους, με τη σύντομη συνομιλία να εξελίσσεται σε μία από τις πιο απρόβλεπτες στιγμές της επίσκεψής του.

Το αγόρι, από την πλευρά του, δεν δίστασε να εκφράσει αυτό που ήθελε, χωρίς περιστροφές, ενώ η αντίδραση του πρωθυπουργού έδωσε μια διαφορετική τροπή στη συνάντησή τους.

Το βίντεο που έγινε viral και η παλαιότερη ατάκα της Ντόρας Μπακογιάννη

Οι κάμερες κατέγραψαν τον αυθόρμητο διάλογο και το σχετικό βίντεο άρχισε να αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σχόλια για την αφοπλιστική ειλικρίνεια του μικρού και την απάντηση του πρωθυπουργού.

Μάλιστα, η ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη έφερε στον νου και μια παλαιότερη αναφορά της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία σε συνέντευξή της είχε χαρακτηρίσει τον αδελφό της «τσιγκούνη».

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Σε κάθε περίπτωση, ο μικρός επέλεξε να απευθυνθεί στον πρωθυπουργό με ένα αίτημα 2.000 ευρώ, χωρίς να γνωρίζει ότι η απάντηση που θα λάμβανε θα γινόταν αντικείμενο συζήτησης στο διαδίκτυο.

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