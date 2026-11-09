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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός παρευρέθηκε στην τελετή επιστροφής εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία, τονίζοντας την αποτελεσματικότητα της ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας.

Απαντώντας στην κριτική για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για την επιστροφή και των υπόλοιπων πολιτιστικών αγαθών.

Παράλληλα, μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του, ο κ.

Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στην Τουρκία σχετικά με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργειακής επένδυσης.

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Μηνύματα εντός και εκτός συνόρων έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο κατά την επίσκεψη του στις Σέρρες όσο και μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησης του, σε μία ημέρα έντονης πολιτικής δραστηριότητας.

Εξαρχής η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την επίσκεψη του στο προπύργιο του καραμανλισμού ήταν να συσπειρώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, περιορίζοντας έτσι και τις διαρροές ψηφοφόρων που δημοσκοπικά σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Ελλάδας φαίνεται να στρέφονται δεξιότερα της παράταξης.

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Η επιστροφή των εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία στην πόλη των Σερρών αποτέλεσε για τον πρωθυπουργό μία ευκαιρία επαναπροσέγγισης με ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο.

«Μαζί με αυτά επιστρέφουν οι προσευχές αλλά και οι ελπίδες που φέρουν πάνω τους», ανέφερε για τον επαναπατρισμό των ιερών κειμηλίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ έδωσε ξεχωριστή έμφαση στις διπλωματικές προσπάθειες που προηγήθηκαν.

«Μιλάμε, συνεπώς, για ένα έμπρακτο αποτέλεσμα των πολλών δυνατοτήτων που τελικά έχει η πολιτιστική διπλωματία μας.

Με μια πατριωτική πολιτική η οποία αποδεικνύει και δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή, το κύρος της είναι ισχυρό και υψηλό, η φωνή της ακούγεται δυνατή. Δεν φοβάται, λοιπόν, και να συζητήσει και να διεκδικήσει και τελικά να δικαιωθεί», τόνισε χαρακτηριστικά επιχειρώντας να αγγίξει το θρησκευτικό και εθνικό συναίσθημα.

Παράλληλα απάντησε και στους επικριτές του -κυρίως στον Αντώνη Σαμαρά αλλά και σε άλλες δεξιές δυνάμεις- που άσκησαν κριτική για το γεγονός ότι η Ελλάδα παρέλαβε ένα μόνο μέρος από τα ιερά κειμήλια που βρέθηκαν στη βουλγαρική κατοχή το 1917.

«Αυτός ο δίαυλος παραμένει ενεργός, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τον εντοπισμό, για την τεκμηρίωση αλλά και τελικά, ναι, για την επιστροφή όλων των πολιτιστικών αγαθών που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Βουλγαρία. Αυτό ίσως είναι και η καλύτερη απάντηση για όσους έσπευσαν να μιλήσουν με μεμψιμοιρία γι’ αυτή την εξέλιξη», είπε χαρακτηριστικά.

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Η χθεσινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στις Σέρρες ήταν μία από τις πολλές που έχει πραγματοποιήσει στη Μακεδονία το τελευταίο διάστημα και είναι προγραμματισμένο να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και άλλες περιοδείες στελεχών της παράταξης σε μία προσπάθεια ανάδειξης του κυβερνητικού έργου.

Το μήνυμα στην Τουρκία για το καλώδιο

Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στις δυνατότητες της ελληνικής διπλωματίας και στο ότι «αν υπάρχει βούληση και μεθοδικότητα, αν υπάρχει τόλμη και αποφασιστικότητα, ακόμα και οι πιο μακροχρόνιες εκκρεμότητες μεταξύ κρατών μπορούν τελικά να βρουν τη λύση τους», δείχνει και ένα μέρος του σχεδιασμού της ελληνικής πλευράς σχετικά με την άσκηση εξωτερικής πολιτικής.

Και αυτή τη χρονική στιγμή πολύ ψηλά στην ατζέντα της Αθήνας είναι η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου για την οποία έχει εκφράσει αντιδράσεις η Άγκυρα και έχει υπάρξει έντονο διπλωματικό παρασκήνιο το τελευταίο διάστημα.

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«Ελλάδα και Κύπρος είναι οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών για ένα έργο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος και στο οποίο συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία ο πρωθυπουργός μέσω της κυριακάτικης ανάρτησης του, κάνοντας αναφορά στην έκδοση της σχετικής NAVTEX από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές ενώ υπογράμμισε και τη σπουδαιότητα του έργου:

«Έργα διασυνδεσιμότητας, όπως ο GSI, αποτελούν στρατηγικές επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια και την περιφερειακή συνεργασία και σταθερότητα, συμβάλλοντας στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή».

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