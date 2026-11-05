Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την ένταξη έντεκα νέων προσώπων στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές του 2027.

Οι υποψήφιοι προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, διαθέτοντας εμπειρία στους τομείς της νομικής, της ιατρικής, της γεωλογίας, της ασφάλειας και του επιχειρηματικού στρατηγικού σχεδιασμού.

Η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων στοχεύει στην ενίσχυση των εκλογικών περιφερειών με στελέχη που διαθέτουν ακαδημαϊκή κατάρτιση και προϋπηρεσία σε επιτελικές ή κοινωνικές θέσεις.

Οι υποψήφιοι έχουν αναπτύξει κατά το παρελθόν δράση σε διάφορους τομείς, όπως η αυτοδιοίκηση, η δημόσια διοίκηση, η εθελοντική προσφορά και ο ιδιωτικός τομέας, ενισχύοντας τη δυναμική της παράταξης ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές περιφέρειες 11 νέα πρόσωπα.

Οι 11 υποψήφιοι και τα βιογραφικά τους

ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑ)

Advertisement

Advertisement

Ζώης Σταυρόπουλος

Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Άργος, παντρεμένος με τη δικηγόρο Μαρία Ελχούρη και έχουν τρία παιδιά. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Η πολιτική του δράση ξεκίνησε από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την ΟΝΝΕΔ και κατά την περίοδο 2007-2008 διετέλεσε Υπεύθυνος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Νομικής Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, η ενασχόληση του και το ενδιαφέρον του για προσφορά συνεχίστηκε.

Εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, όπου στη συνέχεια διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος της Ένωσης. Το 2017 εξελέγη για πρώτη φορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και επανεξελέγη εκ νέου το 2021 και το 2025, οπότε και συνάδελφοι του τον τίμησαν, κατατάσσοντας τον πρώτο μεταξύ των υποψηφίων όλων των εκλογικών συνδυασμών.

Κατά την περίοδο της θητείας του ήταν μέλος της Επιτροπής Ίδρυσης του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με προτάσεις για παράλληλη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης, μέλος της Επιτροπής Τηλεματικής με σκοπό των αναβάθμιση των ηλεκτρονικών και ψηφιακών υπηρεσιών, μέλος της Επιτροπής λειτουργίας του Θεσμού της Νομικής Βοήθειας για τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες, ενώ από το 2020 είναι εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου ενώπιον του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο για ζητήματα λειτουργίας των Κτηματολογίων σε όλη την επικράτεια. Από το 2024 είναι εκπρόσωπος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στην επιτροπή ενιαίων κανόνων νομικού ελέγχου του Κτηματολογίου.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις και επί χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και Ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Προβληματισμού για τη Δικηγορία – Δικηγορικό Ημερολόγιο 21ου αιώνα .

Το 2010 υπηρέτησε ως Αρχηγός της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού(ΣΕΑΠ). Κατά τα έτη 2022-2023 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Αθηνών, ενώ σήμερα φέρει το βαθμό του Έφεδρου Λοχαγού.

Advertisement

Είναι μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στο παρελθόν είχε ενεργή συμμετοχή ως μέλος του Συλλόγου Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών.

ΤΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΧΑΙΑ)

Ανδρέας Τσώκος

Ο Ανδρέας Τσώκος είναι Γεωλόγος, Διδάκτωρ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με εξειδίκευση στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Γεννήθηκε το 1983, κατάγεται από το Καλαμάκι Αχαΐας, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών .

Advertisement

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων: στα «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» με ειδίκευση στη «Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής» (ΕΜΠ), καθώς και στις «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές» με ειδίκευση στη «Διακυβέρνηση» (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Το 2024 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Διαχείριση παράκτιας ζώνης σε περιοχές που βρίσκονται υπό την επίδραση γεωδυναμικών φαινομένων» στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Εργάζεται στον χώρο της Ενέργειας, διαθέτοντας πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Σχεδιασμού Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), καθώς και στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής. Παράλληλα, έχει διατελέσει σύμβουλος στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και είναι ενεργό μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ).

Κατά την περίοδο 2013-2015 διετέλεσε Γραμματέας της Νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ).

Advertisement

Το 2019 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ, πρώην ΙΓΜΕ), θέση από την οποία παραιτήθηκε προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, όπου συνεχίζει καθημερινά την ενεργό δράση του για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου.

ΦΕΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΙΤ/ΝΙΑ)

Βασίλης Φεύγας

Ο Βασίλης Φεύγας είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου, με σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις, και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρηματική Αριστεία στο Sheffield Hallam University της Μεγάλης Βρετανίας.

Advertisement

*Διετέλεσε επί επτά έτη Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας*, με αρμοδιότητες στον τομέα του πολιτικού σχεδιασμού, της στρατηγικής και της επικοινωνίας του κόμματος.

Advertisement

Η πολιτική του δραστηριότητα ξεκίνησε από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, στην οποία υπήρξε μέλος της Κεντρικής Γραμματείας, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε στο Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΝΕΔ. Κατά την προεκλογική περίοδο του 1993 συμμετείχε στο Γραφείο Επικοινωνίας και Πολιτικού Σχεδιασμού του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Από το 2003 συνεργάζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε θέματα πολιτικής στρατηγικής και επικοινωνίας.

Στον επαγγελματικό τομέα, ως διευθύνων εταίρος της εταιρείας «The West Wing», έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολιτικά κόμματα, δημόσια πρόσωπα, κρατικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιχειρήσεις. Διαθέτει εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό και την πολιτική επικοινωνία, έχοντας συμμετάσχει ως σύμβουλος σε περισσότερες από 100 προεκλογικές εκστρατείες στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Advertisement

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ο Δρόμος για τη Νίκη. Στρατηγικές, τακτικές και εργαλεία για μια πετυχημένη προεκλογική εκστρατεία».

Είναι παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης.

ΦΑΙΔΡΑ ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗ ( Α’ΑΘΗΝΩΝ)

Φαίδρα Τσαλαχούρη

Η Φαίδρα Τσαλαχούρη γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1968 στην Αθήνα και έχει καταγωγή από τη Ρόδο. Είναι δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ. ΔΣΑ 32372) και μαχόμενη δικηγόρος. Έχει διατελέσει Νομική Σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, στην Υπηρεσία Κοινωνικών Υποθέσεων (Μέγαρο Σταθάτου).

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος στο Οικονομικό Έγκλημα από το London School of International Business. Είναι επίσης κάτοχος Bachelor’s Degree in Business Administration από το Deree College. Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Είναι άτομο με κινητική αναπηρία και χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου.

Από το 2019 υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Γραμματέας της Γραμματείας Ατόμων με Αναπηρία της Νέας Δημοκρατίας. Στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής στην Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, συγκεντρώνοντας περίπου 4.500 σταυρούς προτίμησης.

Διακρίνεται για την ηθική ακεραιότητα, την υπευθυνότητα, την προσήλωση στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και την έμπρακτη αφοσίωσή της στην παράταξη και στον Πρόεδρό της και Πρωθυπουργό. Αντιμετωπίζει την πολιτική ως πρόταση ευθύνης, συνέπειας και προσφοράς.

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Β’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Απόστολος Ανθόπουλος

Ο Απόστολος Ανθόπουλος, είναι ιατρός, κάτοχος τίτλου ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Εκπαιδευτών Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (EURACT).

Εργάζεται ως Επιμελητής Β΄ και συντονιστής εφημεριών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης. Από τον Ιούλιο του 2026 διατελεί Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας για τις μεταρρυθμίσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, συμβάλλοντας με προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία της πρώτης γραμμής.

Έχει διατελέσει εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών και στην οργάνωση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία από την περίοδο της πανδημίας COVID-19, ως ιατρός πρώτης γραμμής.

Το έργο και οι προτάσεις του επικεντρώνονται στη βελτίωση της οργάνωσης και της ασφάλειας των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, στην ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών και στη δημιουργία ουσιαστικών κινήτρων για το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ

(Σημείωση. Ο ρόλος του συμβούλου είναι άμισθος και τιμητικός)

Επισυνάπτω ανάρτηση του υπουργού : https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2072610472818266324?s=46

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)

Άγγελος Χωριανόπουλος

Ο Χωριανόπουλος Άγγελος είναι Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου και ιδρυτής της εταιρείας FutureWarfare, ενώ παράλληλα εργάζεται και ως Επενδυτικός Σύμβουλος στην NN Hellas. Απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κάτοχος Πιστοποιητικού Αμυντικού και Γεωπολιτικού Αναλυτή από το ΕΚΠΑ και πιστοποίησης Επενδυτικού Συμβούλου από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις, στο 575 Τάγμα Πεζοναυτών. Ξεκίνησε την πορεία του στην αμυντική αρθρογραφία το 2017 στο infognomon.gr και συνέχισε ως αμυντικός αναλυτής στο defencereview.gr. Το 2023 ίδρυσε το Future Warfare – εταιρεία παροχής δελτίων πληροφοριών και τον ομώνυμο ενημερωτικό ιστότοπο www.futurewarfare.gr – μέσω του οποίου συντάσσει δελτία γεωπολιτικού ρίσκου και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρείες.

ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Κατερίνα Ζιούτα

Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ, Κάτοχος Μεταπτυχιακού του τμήματος Νομικής ΑΠΘ στον Κλάδο Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου.

Άσκησε ενεργό δικηγορία μέχρι τον διορισμό της μέσω ΑΣΕΠ στο π.ΙΚΑ, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ενστάσεων και Προσφυγών της Γ’ Διεύθυνσης Παροχών e-ΕΦΚΑ.

Είναι Αναπληρώτρια Γραμματέας στη Γραμματεία Εργαζομένων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα ΝΔ και υποψήφια βουλευτής προερχόμενη από το Μητρώο Στελεχών ΝΔ, στη Β’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές αναδείχθηκε πρώτη γυναίκα σε ψήφους και α’ επιλαχούσα στην κατάταξη.

Συμμετέχει σε πλήθος συλλόγων και σωματείων εθελοντικού χαρακτήρα όπως στην επιτροπή δράσεων της ΧΑΝΘ, στην Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ», μέλος στο δ.σ. του Σωματείου Φίλων του ιδρύματος Αγ.Παντελεήμονας, πρόεδρος του συλλόγου γυναικών Περαίας η «ΑΓΑΠΗ», υπήρξε μέλος στο ΔΣ Συλλόγου αποφοίτων Κολλεγίου Ανατόλια και εκπρόσωπος εργαζομένων του Συλλόγου εργαζομένων ΕΦΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι και τη θέση του αντιπροέδρου από την οποία παραιτήθηκε μόλις άρχισε να πολιτεύεται.

Με απόφαση του αρμόδιου υπουργού ορίστηκε μέλος στο δ.σ. του ερευνητικού κέντρου NOESIS. Διοργανώνει και συμμετέχει σε δεκάδες δράσεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα.

Είναι σαρακατσάνικης καταγωγής από το Κιλκίς, ζει στην Περαία με τον σύζυγό της δικηγόρο Τσιμένογλου Αριστοτέλη, μητέρα δύο φοιτητών.

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

Κωνσταντίνος Καλαντζής

Ο Κωνσταντίνος Καλαντζής γεννήθηκε το 1984 και μεγάλωσε στην Καβάλα. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο μικρών παιδιών. Έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή Μωραΐτη και κατέχει πτυχίο Business Administration (με εξειδίκευση στο Marketing/Management) από το Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Η ακαδημαϊκή του κατάρτιση πλαισιώνεται από δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών: στην Πολιτική Επικοινωνία από το City University του Λονδίνου και στην Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις από το Deree.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, έχοντας δραστηριοποιηθεί σε δυναμικούς κλάδους όπως η τεχνολογία, η ενέργεια και ο αθλητισμός.

Στο παρελθόν στελέχωσε το τμήμα Marketing της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, διετέλεσε Operations Manager στην INTRALOT στο τμήμα στρατηγικής για την εισαγωγή νέου παιχνιδιού στην αγορά, σε συνεργασία με τον ΟΠΑΠ, ενώ εργάστηκε και ως Marketing Consultant στη GRεατ (Greek Street Cuisine), αναλαμβάνοντας το branding και τον σχεδιασμό franchiseστο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από το 2018 είναι Business Development Manager στη BEFON(master dealer της Enerwave), ενώ από το 2023 δραστηριοποιείται παράλληλα ως BusinessGrowth Executive στην ELECNET, υλοποιώντας στρατηγικές τεχνολογικής και επιχειρηματικής επέκτασης.

ΓΙΑΝΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ( ΑΧΑΙΑ)

Ευσταθία Γιαννιά

Η Ευσταθία Γιαννιά είναι Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας, με πολυετή διαδρομή στη δημόσια ασφάλεια, στη διαχείριση κρίσεων και στη δημόσια διοίκηση.

Στην Ελληνική Αστυνομία υπηρέτησε σε κορυφαίες επιχειρησιακές και επιτελικές θέσεις ευθύνης. Ως Αντιστράτηγος ε.α. συγκαταλέγεται στις πρώτες γυναίκες που έφθασαν στον ανώτατο αυτό βαθμό, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας σε θέσεις ηγεσίας και ευθύνης.

Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Αναπληρώτρια Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αναπληρώτρια Αστυνομικού Διευθυντή Αχαΐας, Διοικητής Ασφάλειας Πατρών και Διοικητής Τροχαίας Πατρών, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στη διαχείριση κρίσεων και στη λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αυξημένης ευθύνης.

Υπήρξε η πρώτη γυναίκα αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας που επιλέχθηκε για εξειδικευμένη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον τομέα της Διαχείρισης Κρίσεων και των Διαπραγματεύσεων. Από το 2002 συμμετείχε στην Ομάδα Διαπραγματευτών της ΕΛ.ΑΣ., συμβάλλοντας στο χειρισμό ιδιαίτερα απαιτητικών περιστατικών και κρίσιμων υποθέσεων όπως ομηρίες και απαγωγές, ενώ υπήρξε μέχρι την αποστρατεία της και εκπαιδεύτρια των νέων διαπραγματευτών. Για την προσφορά της έχει τιμηθεί με επαίνους και ηθικές αμοιβές.

Το 2021 ανέλαβε καθήκοντα Περιφερειακής Συντονίστριας Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχοντας την ευθύνη συντονισμού των αρμόδιων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών. Κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών που έπληξαν τη Δυτική Ελλάδα, η συμβολή της υπήρξε ουσιαστική, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Διετέλεσε Δημοτική Σύμβουλος Πατρέων και υποψήφια Βουλευτής Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στη «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πτυχιούχος της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Διαθέτει εξειδίκευση στις Διεθνείς και Επιχειρηματικές Διαπραγματεύσεις του ΕΚΠΑ και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδας (ΕΝΔΙΕ).

ΤΡΙΓΩΝΗ ΓΙΩΤΑ (Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ)

Γιώτα Τριγώνη

Η Γιώτα Τριγώνη είναι μητέρα και σύζυγος. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στην Αυστρία και την Σερβία και είναι απόφοιτη Οδοντιατρικής Σχολής, με εξειδίκευση στη Στοματολογία. Για ένα χρονικό διάστημα έζησε στο Λος Άντζελες, ενώ έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα πρακτικά σεμινάρια στις σύγχρονες εφαρμογές της αισθητικής οδοντιατρικής,.Η επαγγελματική της δραστηριότητα αναπτύσσεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ιταλία και Κωσταντινουπολη .Συμμετέχει ως μέτοχος σε οδοντιατρικές κλινικές, καθώς και σε γνωστές ξενοδοχειακές αλυσίδες.Στην Ελλάδα έχει αναπτύξει έντονη πολιτική και κοινωνική δράση. Το 2013 ανέλαβε καθήκοντα Τομεάρχη Δωδεκανήσων στη Νέα Δημοκρατία.

Το 2015 ανέλαβε τη θέση της Τομεάρχη Στερεάς Ελλάδας. Από το 2016 έως το 2019 διετέλεσε Γραμματέας Τουρισμού, ενώ από το 2020 έως και σήμερα έχει αναλάβει καθήκοντα Επικεφαλής Τουρισμού. Παράλληλα, υπήρξε υποψήφια βουλευτής στον Νομό Ευβοίας.

Το 2013 διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Athens Through My Eyes», μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην προβολή της Αθήνας και της πολιτιστικής της ταυτότητας στο εξωτερικό.Το 2014 κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο-λεύκωμα με τον ίδιο τίτλο, «Athens Through My Eyes», σε ελληνική και αγγλική έκδοση.Την ίδια χρονιά, η τουρκική εφημερίδα «Hürriyet» την κάνει πρωτοσέλιδο και αφιέρωσε εκτενές τετρασέλιδο δημοσίευμα στη δράση και τις πρωτοβουλίες της.Το 2018, ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρθηκαν εκ νέου στη δράση της, αποδίδοντάς της τον τίτλο της «Πρέσβειρας της Ελλάδας» για τη συμβολή της στην προβολή της χώρας στην Ευρώπη και διεθνώς.

Από το 2020 έως σήμερα, η Γιώτα Τριγώνη συνεχίζει την ενασχόλησή της με τον τομέα του τουρισμού, διατηρώντας παράλληλα την επιχειρηματική και επαγγελματική της δραστηριότητα στο εξωτερικό.



ΦΟΥΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΙΤ/ΝΙΑ)

Χριστίνα Φούντζουλα

Η Χριστίνα Φούντζουλα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ναύπακτο και έχει καταγωγή από το Ανθόφυτο Ορεινής Ναυπακτίας και το Νεοχώρι Μεσολογγίου. Αποφοίτησε από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Είναι Διδάκτωρ Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο την αξιολόγηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Διοίκηση. Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά.

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών της σπουδών εργάστηκε σε εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβούλων. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της εργάστηκε στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου «Ιόνια Οδός». Την ίδια περίοδο συμμετείχε ως μέλος μελετητικών ομάδων στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών.

Εργάστηκε ως σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη συνέχεια ως συνεργάτης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών 1555 για ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά θέματα.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της κυκλικής οικονομίας, της βιοοικονομίας και της αξιολόγησης αναπτυξιακών έργων και επενδύσεων. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει το ερευνητικό της έργο σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Ασκεί διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση, με αντικείμενα τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διαχείριση ευφυών συστημάτων μεταφορών.Παράλληλα, είναι ερευνήτρια της Έδρας UNESCO για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία.