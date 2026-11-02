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Η κυβέρνηση εισηγείται παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία για την απελευθέρωση εμπορικών οδών και τον περιορισμό του παγκόσμιου κόστους ζωής.

Αναφορικά με την εγκληματικότητα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η νομιμότητα παραμένει αδιαπραγμάτευτη και οι αρμόδιες αρχές εργάζονται εντατικά για την εξιχνίαση σημαντικών υποθέσεων.

Ενόψει της ολοκλήρωσης της θητείας, τέθηκαν ενενήντα κυβερνητικές προτεραιότητες σε τομείς όπως η οικονομία, η υγεία, η παιδεία και οι υποδομές.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους υπουργούς να θέσουν ως απόλυτη προτεραιότητα το κυβερνητικό αποτέλεσμα, παραμερίζοντας τις προεκλογικές σκοπιμότητες για το επόμενο διάστημα.

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Από την παρουσίαση των ελληνικών θέσεων για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο που έκανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ξεκίνησε την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας δεν έχουν καμία ισχύ. Δεν παράγουν τετελεσμένα, ούτε ανατρέπουν τους εθνικούς μας σχεδιασμούς», τόνισε και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα εισηγείται παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία που θα απελευθερώσει κρίσιμες εμπορικές οδούς, συγκρατώντας το κόστος ζωής σε όλη την υφήλιο».

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Αναφερόμενος στη ενεργειακή κρίση και τις συνέπειες της σημείωσε ότι «είναι μία παγκόσμια αναταραχή στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει καμιά εθνική πολιτική» και συμπλήρωσε ότι «ξέρω ότι πολλά νοικοκυριά μας δοκιμάζονται» εξηγώντας ότι «κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο». Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «τα αποθέματα από τη συνετή οικονομική μας πολιτική μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους.»

Αναφορά έκανε και στα περιστατικά εγκληματικότητας που απασχολούν την κοινή γνώμη τις τελευταίες ημέρες αι τις κινήσεις της κυβέρνησης για την εξιχνίαση τους:

«Αποτελούν απόδειξη ότι για εμάς η «Νομιμότητα Παντού» είναι αδιαπραγμάτευτη. ΑΑΔΕ Οικονομική Αστυνομία και Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κάνουν καλά τη δουλειά τους».

Όπως είπε, «το έγκλημα υπήρχε πάντα, τώρα, όμως, αποκαλύπτεται, τώρα όμως για μεγάλες υποθέσεις»

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «αυτή κυβέρνηση τολμά και δίνει αυτές τις μάχες» και άφησε αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης

«Ας μην απορούν ορισμένοι υποκριτές με την παρανομία γύρω μας. Τώρα, επιτέλους, αποκαλύπτονται και διώκονται» και τόνισε ότι «κάποιοι κράτησαν τη Βουλή ανοικτή για να αλλάξουν τους ποινικούς κώδικες το 2019»

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Αναφερόμενος στην συνέχεια του κυβερνητικού έργου υπογράμμισε ότι είναι «επιλογη μας να εξαντλήσουμε τη θητεία μας χωρις να πέσουν οι ρυθμοί του κυβερνητικού έργου, το έργο μας είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας μας» και έκανε λόγο για 90 προτεραιότητες πόυ έως το τέλος της βουλευτικής περιόδους πρέπει να έχουν γίνει πράξεις.

«Το προεκλογικό κυνήγι του “σταυρού” μπορεί να περιμένει»

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους υπουργούς, τονίζοντας πως «το προεκλογικό κυνήγι του “σταυρού” μπορεί να περιμένει».

«Προτεραιότητα έχει το κυνήγι του κυβερνητικού αποτελέσματος», επισήμανε.

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Οι κυβερνητικές προτεραιότητες

Οι κυβερνητικές προτεραιότητες μέχρι τις εκλογές:

-Οικονομία: εφαρμογή φορολογικών παρεμβάσεων ΔΕΘ και νέες ρυθμίσεις που ενισχύουν μεγάλα αναπτυξιακά έργα, ιδίως στην μεταποίηση,

-Υποδομές: Flyover της Θεσσαλονίκης και παράδοση ακόμη 25 χιλιομέτρων του ΒΟΑΚ στην Κρήτη,

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-Εργασία: νέα αύξηση κατώτατου μισθού, ώστε να φτάσει τα 1.000 ευρώ στις αρχές του ’28 – επέκταση Ψηφιακής Κάρτας και προστασία εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες,

-Στέγη: επιτάχυνση προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», κοινωνικής αντιπαροχής και ανέγερσης κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα,

-Υγεία: ενίσχυση πρόληψης και συμβούλου υγείας,

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-Παιδεία: προετοιμασία για Εθνικό Απολυτήριο και ολοκλήρωση ανακαινίσεων ακόμη 500 σχολείων – παράδοση δύο φοιτητικών εστιών – σε Πάντειο και Τρίπολη,

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-Κράτος: αναβάθμιση της «Διαύγειας» και πλήρης σύνδεση Πολεοδομιών με Κτηματολόγιο – επιστράτευση Τεχνολογίας σε διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και σε ελέγχους δόμησης,

-Πολιτική Προστασία, Προστασία Πολίτη: βελτίωση «112» και επιτήρηση κυκλοφορίας στους δρόμους – λειτουργεία νέων Γραφείων κατά της Οικογενειακής Βίας.

-Ολοκλήρωση θαλάσσιων πάρκων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και έργων για τη λειψυδρία.

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-Άμυνα: μετά τη δεύτερη φρεγάτα «Νέαρχος», παραλαβή ακόμη 7 ελικοπτέρων Romeo, και παραγωγή ελληνικών drones.