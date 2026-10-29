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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου είναι «κατάφωρα παράνομη, άκυρη και ανυπόστατη, αγνοώντας πλήρως τη γεωγραφία».

Η συνέντευξη του Μητσοτάκη στο Reuters

«Αγνοεί πλήρως τη γεωγραφία, την πραγματικότητα ότι υπάρχουν ελληνικά νησιά — τα οποία φαίνεται να εξαφανίζονται εντελώς από τη σκέψη της Τουρκίας και της Λιβύης», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός στο πρακτορείο Reuters, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες παραβιάζουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, δημιουργώντας τετελεσμένα.

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Σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της οποίας προήδρευσε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι θαλάσσιες ζώνες δεν μπορούν να αναδιατυπώνονται αυθαίρετα για να εξυπηρετούν τις φιλοδοξίες μεμονωμένων κρατών εις βάρος τρίτων.

EXCLUSIVE: Greek PM calls Turkey-Libya maritime deal ‘void;’ calls for global truce after Black Sea attacks https://t.co/vFFDBgHb8W October 29, 2026

Ανάγκη για «διεθνή ανακωχή»

Μιλώντας στο Reuters, επεσήμανε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει μία «διεθνή ανακωχή» για την προστασία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, μετά τη βύθιση ενός ελληνόκτητου πλοίου.

«Οι Έλληνες πλοιοκτήτες θα ήταν οι πρώτοι που θα επανέρχονταν στις εμπορικές δραστηριότητες στη Μαύρη Θάλασσα, ακόμη και από την Ουκρανία, εφόσον υπήρχαν εγγυήσεις ασφαλούς διέλευσης», σημείωσε.

Κατηγόρησε τις δύο χώρες ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν «τετελεσμένα», παρακάμπτοντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να αμφισβητηθούν με οποιονδήποτε τρόπο» οι σχεδιαζόμενες έρευνες για φυσικό αέριο στα ανοιχτά της Κρήτης, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί άδεια σε κοινοπραξία με επικεφαλής την αμερικανική Chevron.

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Χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα και τη Λιβύη «φυσικούς γείτονες», κάλεσε τη λιβυκή πλευρά να διαπραγματευτεί απευθείας με την Αθήνα για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και να αντιμετωπίσει τις συνομιλίες «πολύ, πολύ σοβαρά».

Οικονομική πίεση προς τη Ρωσία

Ερωτηθείς για την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να άρει νωρίτερα αυτόν τον μήνα τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στις κυρώσεις κατά της Μόσχας.

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να ασκήσουμε οικονομική πίεση και να επιβάλουμε μεγαλύτερο οικονομικό κόστος στη Ρωσία, ώστε να στείλουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι, όσο παρατείνει αυτόν τον πόλεμο, θα υφίσταται συγκεκριμένες οικονομικές συνέπειες», δήλωσε.

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Ο πρωθυπουργός κάλεσε επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία ξεκίνησε το 2024 για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης.

«Το επιχείρημά μου είναι απλό: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφέρον να διαθέτει ουσιαστική παρουσία, με συγκεκριμένα στρατιωτικά μέσα, σε αυτή την περιοχή του κόσμου και χρειαζόμαστε περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν στις Ασπίδες», δήλωσε στο Reuters.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν διαθέσει μέσα στην επιχείρηση, ωστόσο αυτό «σαφώς δεν είναι αρκετό».

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«Εάν θέλουμε πραγματικά να στείλουμε το μήνυμα στις χώρες του Κόλπου ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλειά τους, αλλά και ότι προστατεύουμε τις κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες που είναι απολύτως απαραίτητες για το ευρωπαϊκό εμπόριο, θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να αναπτύξουμε περισσότερα μέσα σε αυτή την περιοχή», υπογράμμισε.