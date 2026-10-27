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Μέσω των επισκέψεών του, ο Πρωθυπουργός στοχεύει στην επανασυσπείρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και στην επίτευξη του στόχου της αυτοδυναμίας.

Στο πλαίσιο των σημερινών του δραστηριοτήτων, ο Πρωθυπουργός επιθεωρεί έργα υποδομής στο Κιλκίς και συνομιλεί με πολίτες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Μετά τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για εκδήλωση του ΟΗΕ.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε κομματικές εκδηλώσεις, είχε τονίσει ότι στο δρόμο προς τις εκλογές θα επιδιώκει όλο και περισσότερο -και όσο του επιτρέπει το πρόγραμμα του- να κάνει περιοδείες σε διάφορα σημεία της χώρας και να βρίσκεται κοντά στους πολίτες.

Στόχος του είναι να τους ενημερώνει για το έργο της κυβέρνησης κατά τη δεύτερη τετραετία και για τον σχεδιασμό του για την Ελλάδα του 2030.

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Μέσω της ανάδειξης των κυβερνητικών παρεμβάσεων και των μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει αλλά και των ρεαλιστικών προτάσεων για την πορεία της χώρας, στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει η πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί η επανασυσπείρωση των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας και η παράταξη θα πλησιάζει όλο και περισσότερο στον στόχο των εκλογών που δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία στην περιοχή του Κιλκίς ενώ το απόγευμα θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη όπου αύριο θα παρακολουθήσει την παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.

Είναι η τρίτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να επισκεφθεί τη βόρεια Ελλάδα καθώς εκεί έχουν καταγραφεί εκλογικές απώλειες στις ευρωεκλογές ενώ και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μία στροφή των ψηφοφόρων της ΝΔ προς τα δεξιά της παράταξης. Και αυτές τις διαρροές επιδιώκει να ανακόψει ο Πρωθυπουργός. Στο σημερινό του ταξίδι θα επιθεωρήσει έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα μιλήσει το μεσημέρι σε συγκέντρωση πολιτών όπου, μεταξύ άλλων, θα αναφερθεί αναλυτικά στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και θα θέσει εκ νέου τα διλήμματα της κάλπης.

Αύριο, μετά τη στρατιωτική παρέλαση, θα επιστρέψει στην Αθήνα και θα αναχωρήσει αμέσως για τη Νέα Υόρκη προκειμένου να λάβει μέρος σε εκδήλωση του ΟΗΕ, συνεχίζοντας έτσι τον διπλωματικό μαραθώνιο και την προσπάθεια ενίσχυσης συμμαχιών απέναντι στην τουρκική στάση και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για σήμερα:

Στις 11.15 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το εργοτάξιο του οδικού τμήματος Άσσηρος – Νέα Σάντα.

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Στη συνέχεια θα επισκεφθεί παραγωγικές μονάδες της περιοχής, τον Οίκο Ευγηρίας Κιλκίς του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας και τα έργα αναβάθμισης στον οδικό άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι.

Στις 13.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στο Νέο Αγιονέρι.

Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 18.00 θα παραστεί στην τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Τέμενος Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ).

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