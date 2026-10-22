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Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται και τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027.

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Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με βίντεο που δημοσίευσε στα social media, σημειώνοντας ότι σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.