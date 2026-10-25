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Ταξίδι που προετοιμαζόταν για καιρό αλλά που για λόγους ασφαλείας δεν είχε διαρρεύσει τίποτα και δεν υπήρξε και επίσημη ανακοίνωση μέχρι πριν από λίγη ώρα, πραγματοποιεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σαουδική Αραβία.

Ο Πρωθυπουργός ταξιδεύει στο Ριάντ για συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο και Πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

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Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αραβικό κράτος εντάσσεται στο πλαίσιο του διπλωματικού μαραθώνιου που έχει ξεκινήσει η χώρα για τη δημιουργία συμμαχιών, κυρίως απέναντι στους σχεδιασμούς της Άγκυρας.

Και γίνεται σε μία χρονική περίοδο έντασης στη Μέση Ανατολή και μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων, με την Αθήνα να αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και να επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς σχέσης με τη Σαουδική Αραβία.

Ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ των πλευρών είναι η ελληνική συστοιχία αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, για την οποία πριν από λίγες ημέρες το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την παράταση της παραμονής της ελληνικής δύναμης στη Σαουδική Αραβία.

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η σύσφιξη των σχέσεων με τις αραβικές χώρες. Για αυτό και εξετάζονται συνεργασίες με το Ριάντ σε διάφορους τομείς, όπως στην ενέργεια, στις υποδομές, στις επενδύσεις.